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Общество
Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей

Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей

Мос­ковская городская поисково-спасательная служба на водных объектах недавно недавно отметила юбилей. Ей исполнилось 25 лет.
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В честь этого и в преддверии нового купального сезона мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о прошлом и настоящем службы. Градоначальник также отметил новейшее оборудование и технику, которым оснащены водные спасатели.

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Собянин напомнил, что первая спасательная станция появилась еще в 1877 году у Москворецкого моста. В настоящее же время в городе работают 24 поисково-спасательные станции, на которых работают 332 специалиста. За 25 лет работы сотрудники МГПСС спасли более 5,2 тысячи человек, 289 из которых была проведена сердечно-лёгочная реанимация. В общей сложности, помощь была оказана 16 676 пострадавшим.

Сергей Собянин заявил, что в этом году городские власти планируют открыть новую, 25-ую спасательную станцию "Марьино". Её сотрудники будут следить за безопасностью людей в парках "Братеевская пойма" и "Капотня". Кроме того, в Москве завершается строительство новых зданий для станций "Терлецкая" и "Карамышево".

По словам Собянина, в последние годы МГПСС укомплектована новой техникой, среди которой, в частности – лодки на воздушной подушке "Славир" и "Джеттер", благодаря которым спасатели могут работать как на воде, так и на льду и в болотистой местности. Помимо этого у них появились катера "North Silver Pro" с отапливаемой рубкой, которая позволяет специалистам дольше работать на воде зимой. Также у службы есть телеуправляемый подводный аппарат, водолазный телевизионный комплекс, гидролокаторы, эхолоты и многое другое.

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Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 3 мая 2021, 12:34 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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