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Общество
Утверждено новое руководство общества "Знание"

Утверждено новое руководство общества "Знание"

На III съезде российского общества "Знание", который состоялся в Москве 12 мая, был утвержден новый руководящий состав организации.
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Решением III съезда общества "Знание" во главе наблюдательного совета организации был поставлен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его заместителями стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

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Генеральным директором общества "Знание" стал победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль. Он является основателем холдинга "Нетология групп" и обучающего онлайн-сервиса "Фоксфорд".

На III съезде общества "Знание" в Москве собрались 191 участника из 83 регионов страны. Помимо прочего, на нем были определены дальнейший вектор деятельности организации.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин говорил о необходимости перезапуска "Знания" на современной цифровой платформе. Свою идею российский лидер озвучил во время послания Федеральному Собранию 21 апреля.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 20:56 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник

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