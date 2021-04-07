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Общество
ВДНХ проведет первый Всероссийский космический диктант

ВДНХ проведет первый Всероссийский космический диктант

В преддверии 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ проведет первый Всероссийский космический диктант. Принять участие сможет любой желающий старше 12 лет.
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Всероссийский космический диктант будет проводиться 11 апреля в 10:00 в разных регионах России, а также в режиме онлайн. Главной площадкой акции станет центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Именитые космонавты, экипаж МКС и деятели искусств прочтут вопросы диктанта.

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Для тех, кто не сможет оказаться на главной площадке, будет организована прямая трансляция. Например, участники имеют возможность написать диктант на космодромах Байконур и Восточный, а также в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, который находится в Звездном городке.

В акции задействованы музеи и планетарии Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода, библиотеки, школы и университеты Саратова, Калининграда, Томска и других городов России. Принять участие в этом мероприятии можно будет даже под землей – в Центре профориентации Транспортного комплекса.

Диктант состоит из 30 вопросов. Его темы соответствующие: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и другие. Ведущим и автором диктанта стал летчик-космонавт, получивший звание Героя России, Федор Юрчихин.

Желающие написать диктант в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ должны пройти предварительную регистрацию на сайте. Те, кто собирается принимать участие в акции на других площадках, могут перед трансляцией открыть электронную анкету и указать свои контактные данные. Как только мероприятие начнется, в анкете появятся вопросы диктанта.

Для того, чтобы принять участие в акции самостоятельно, необходимо запустить прямую трансляцию с ВДНХ (например, на сайте Выставки или центра "Космонавтика и авиация"), открыть электронную анкету, заполнить форму и ответить на вопросы. Электронные анкеты будут приниматься до 12:00 по московскому времени.

Победителям вручат ценные призы от госкорпорации "Роскосмос". Лучшие также смогут посетить главные космические предприятия России и получить наручные часы марки "Штурманские". Итоги Всероссийского космического диктанты подведут 25 апреля.

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Фото: Сергей Ведяшкин /АГН Москва
Автор: 7 апреля 2021, 13:09 Источник: ВДНХ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость689093
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Проявление абсолютного незнания Русского языка.
Диктант-записываемый текст под диктовку для проверки грамотности.
А это не Диктант а Тестирование. Вот такие у нас в России управленцы. Умеют только везде английские слова употреблять и абсолютно не знают русского. И так будет продолжаться пока у власти сидят те кто сидят, только меняя кресло, не подпуская "новую кровь " к власти.
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