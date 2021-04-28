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Общество
Собянин рассказал о строительстве в Москве шести скоропомощных корпусов

Собянин рассказал о строительстве в Москве шести скоропомощных корпусов

На базе московских больниц строится шесть скоропомощных корпусов. Реализация этих проектов позволит значительно сократить время оказания медицинской помощи, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Скоропомощные корпуса призваны сократить время с момента поступления экстренного пациента до оказания ему медпомощи. Прежде всего речь идет о травмах, сосудистых проблемах, отравлениях и прочем, что представляет угрозу жизни, перечислил Собянин.

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Такой корпус будет состоять из приемного отделения, диагностики, реанимации, лаборатории для проведения анализов по cito. Будет несколько разнопрофильных операционных, в том числе ангиографическая.

"Например, в гибридной операционной НИИ им. Склифосовского можно будет проводить операции на сердце, аорте, периферических артериях как открытым, так и внутрисосудистым способом", – рассказал Собянин.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Диагностический блок оснастят МРТ, КТ, рентгеном, ангиографом и эндоскопическим оборудованием. Вся документация будет вестись электронно.

Потоки пациентов разделят на три категории в зависимости от их состояния: "красная" – самая экстренная категория, "желтая" и "зеленая" (угрозы для жизни нет).

"Логистика будет устроена так, чтобы максимально сократить время на перемещение больных красной категории. В этих случаях важна каждая минута, поэтому корпуса спроектированы так, чтобы пациенты из машины скорой помощи сразу попадали в реанимацию или операционную", – отметил мэр.

Для сложных исследований или операции пациента переведут в отдельное помещение, где за ним будет наблюдать врач. Ожидание под дверью уходит в прошлое. Родственники поступившего больного смогут побыть в комфортной зоне ожидания, получая всю информацию о состоянии близкого человека.

Если ситуация максимально серьезная и пациента положили в реанимацию, то родственники смогут подождать в специальных удобных комнатах. Врачи и психологи будут на постоянной связи.

Один из скоропомощных корпусов построят на базе ГКБ им. Вересаева. Он откроется через 2-3 года, уточнил градоначальник.

Скоропомощные корпуса строятся по индивидуальным проектам. Завершить строительство всех шести объектов планируется в 2022-2023 годах.

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Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН Москва
Автор: 28 апреля 2021, 13:37 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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