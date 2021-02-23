В Госдуму внесут поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

Авторами инициативы об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов выступили заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
Как заметила Ирина Яровая, уже сейчас российские законы предусматривают ответственность за распространение сведений, содержащих явно неуважительное по отношению к обществу отношение и касающееся дней воинской славы. Однако наказания для тех, кто унижает честь и достоинство самих фронтовиков пока нет.
Это упущение и хотят исправить народные избранники. Они предлагают рассматривать оскорбление ветеранов в качестве одной из форм реабилитации нацизма. За оскорбление памяти защитников Отечества они предлагают установить уголовную ответственность.
Соответствующие поправки вносятся в законопроект о защите исторической памяти перед вторым чтением. В первом чтении он уже был принят единогласно 10 февраля. Ожидается, что исправления появятся в тексте уже 24 февраля.
Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц. Речь идет не только об увеличении штрафов. В особо тяжелых случаях глумления над памятью будут предусмотрены и реальные сроки заключения.
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