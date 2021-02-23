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Общество
В Госдуму внесут поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

В Госдуму внесут поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Депутаты подготовили для внесения на рассмотрение Госдумы поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов. Такие действия планируется рассматривать в качестве одной из форм реабилитации нацизма.
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Авторами инициативы об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов выступили заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Как заметила Ирина Яровая, уже сейчас российские законы предусматривают ответственность за распространение сведений, содержащих явно неуважительное по отношению к обществу отношение и касающееся дней воинской славы. Однако наказания для тех, кто унижает честь и достоинство самих фронтовиков пока нет.

Это упущение и хотят исправить народные избранники. Они предлагают рассматривать оскорбление ветеранов в качестве одной из форм реабилитации нацизма. За оскорбление памяти защитников Отечества они предлагают установить уголовную ответственность.

Соответствующие поправки вносятся в законопроект о защите исторической памяти перед вторым чтением. В первом чтении он уже был принят единогласно 10 февраля. Ожидается, что исправления появятся в тексте уже 24 февраля.

Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц. Речь идет не только об увеличении штрафов. В особо тяжелых случаях глумления над памятью будут предусмотрены и реальные сроки заключения.

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Автор: 23 февраля 2021, 14:26 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость623571
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Гость618290
А, нищая пенсия ветеранов- это не оскорбление?
Недавно умер ветеран,который замерз от холода т.к. ему отключили отопление, за долги. Так кого надо наказывать и к кому применять меры???
Зря вы так, у ветеранов очень хорошая пенсия!
Гость618290
Пожаловаться Ответить
А, нищая пенсия ветеранов- это не оскорбление?
Недавно умер ветеран,который замерз от холода т.к. ему отключили отопление, за долги. Так кого надо наказывать и к кому применять меры???
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