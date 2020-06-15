Умер первый министр здравоохранения России

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался в понедельник на 92-м году жизни. Он возглавлял Минздрав с ноября 1991 по октябрь 1992 года.
Воробьев умер в одной из московских больниц. Причина его смерти остается неизвестной. В пресс-службе Минздрава выразили соболезнования родным и близким политика, отметив его порядочность и открытость, а также заслуги в развитии отечественной науки и медицины.
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