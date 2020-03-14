Аномальная погода "разбудила" пчел в Москве

Такое поведение пчел спровоцировала ранняя и необычайно теплая весна. Сотруднику ГПБУ "Мосприрода" удалось заснять их в Битцевском лесу на первоцветах.
По словам специалистов, пчелы ненадолго вылетают, чтобы освободиться от продуктов жизнедеятельности. Это называется "очистительный облет", сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обычно пчелы становятся активными в конце марта – начале апреля. Температура воздуха должна при этом быть не ниже +6 градусов.
В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что зимой пчелы не спят. В холодную погоду этих насекомых не видно потому, что они замедляют свой метаболизм и утепляют улей.
Напомним, ранее погода в Москве преподнесла жителям и гостям города неприятный сюрприз. По столице прошел настоящий ураган.
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