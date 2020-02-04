Заперли в квартире: атакованный телевизионщиками герой шоу сбежал через окно

Ужасный инцидент произошел с участником шоу НТВ. Житель Великого Устюга Денис Исамов пытался избавиться от навязчивых продюсеров и пошел на крайние меры.

Мужчина приехал в Москву ради съемок в шоу "ДНК" на канале НТВ. Продюсеры проекта заперли его в квартире. Несчастный пытался выбраться через окно, связав для этого несколько простыней. Однако самодельная "веревка" его не выдержала, и Исамов сорвался вниз.

К счастью, россиянин выжил, но получил травмы. Врачи диагностировали у него множественные ушибы и перелом ноги. Также выяснилось, что на момент падения 31-летний Денис находился в нетрезвом состоянии, сообщает телеграм-канал Baza.

Известно, что на передачу Исамов приехал, чтобы решить сложную семейную ситуацию. Скоро представителям НТВ придется объясниться в полиции. Примечательно, что это не первый случай, связанный с жестокостью сотрудников популярных шоу.

Ходят слухи о том, что героев шоу часто запирают в квартирах. Наглядный пример – недавний случай с дочерью Любови Успенской. По словам Татьяны Плаксиной, ее как заложницу несколько дней удерживали телевизионщики ради эксклюзива. В итоге на экраны вышла скандальная передача "Звезды сошлись", где Татьяна оболгала звездную маму, обвинив в насилии над собой. Правда, потом извинилась перед родительницей, сообщает Starhit.ru.