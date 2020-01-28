Михалкова сбежала после странного падения модели из окна ее квартиры

История с падением модели Ксении Пунтус из окна квартиры сына Анны Михалковой продолжается. Журналисты добрались до актрисы, чтобы узнать, поддержала ли она манекенщицу.

В новом выпуске шоу "Ты не поверишь!" показали сюжет о том, как певцы некогда известной группы "На-На" зашли проведать в больницу модель Ксению Пунтус. Напомним, изначально было две версии о том, почему 21-летняя успешная манекенщица лежала с множественными травмами возле дома, в котором у внука Никиты Михалкова Андрея Бакова есть квартира. По одной из них, молодая женщина выпала из окна самостоятельно или с чьей-то помощью. По другой – Ксению выбросили в кусты из автомобиля.

Девушка несколько дней пролежала в реанимации, пока врачи боролись за ее жизнь. К счастью, ее состояние стабилизировалось настолько, что теперь она проходит лечение в обычной палате. Артисты из группы "На-На" преподнесли Пунтус цветы и провели некоторое время в разговорах с пациенткой. Отметим, что они подружились после того, как Ксения снялась в клипе коллектива.

Модель внесла ясность в ситуацию, объяснив, что сама случайно выпала из окна, а затем продемонстрировала идиллию с сыном Анны Михалковой, который навестил ее в больнице. Самое интересное, что актриса до последнего момента не комментировала инцидент. По всей видимости, дочке Никиты Михалкова не хочется это обсуждать. Потому что когда на одном из светских мероприятий репортеры спросили, поддержала ли она Ксению Пунтус, та отреагировала странно.

Анна Михалкова сказала: "Ну, как тут поддержать?" – и быстро удалилась от камер и журналистов. Пользователи Сети заявили, что актриса сбежала, чтобы не отвечать на "неудобные" вопросы.