"Может мучиться от бредовых идей": новые подробности в деле разбившейся любовницы внука Михалкова

По некоторым данным, модель принимала таблетки для похудения. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что у таких медикаментов очень много побочных эффектов. При смешении лекарств с алкоголем они усиливаются.
"Средства подобного характера содержат в себе психоактивные вещества, которые вызывают возбуждение, желание постоянно двигаться. У них есть обязательные побочные действия, и их куча. Это нарушения сна, перевозбуждение, депрессия. Довольно часто может появиться предпреследование – постоянно будет казаться, что кто-то за вами гонится. Человек может мучиться от бредовых идей. Произошедшее с моделью характерно для этих лекарств", – рассказал Казанцев в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Эксперт добавил, что опасность медикаментов такого типа заключается в накопительном эффекте. Из-за этого отследить изменения в состоянии пациента становится сложно.
"Родственники могли заметить, что она стала худеть, стала нервозная и раздражительная. Поведение должно явно не соответствовать обстановке", – подчеркнул врач.
Ранее стало известно, что модель Ксения Пунтус перестала самостоятельно дышать. Медики были вынуждены подключить девушку к аппарату искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, Пунтус выпала из окна квартиры внука Михалкова в центре столицы.
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