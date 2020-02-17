"Никто не мог предвидеть": Владимир Путин ввел в ступор неожиданной фразой

Советник департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел Алексей Садыков вспомнил, как много лет назад его ввела в ступор фраза российского лидера "Мы не будем стоять враскоряку". "Я был начинающим переводчиком, посмотрел репортаж по телевизору. Я тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить", – поделился он.
В 2017 году во время выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин сказал аудитории: "Вольно!" По словам Садыкова, никто не мог этого предвидеть. Буквально за несколько мгновений ему в голову пришел нужный вариант. "Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин", – рассказал советник в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Третий секретарь департамента лингвистического объединения Наталья Красавина вспомнила еще один любопытный эпизод. В декабре 2019 года Владимир Путин заявил: "Донбасс порожняк не гонит". Эти слова вызвали бурную дискуссию среди специалистов. В итоге ее перевели как "Донбасс ерунды не говорит", сообщает РИА ФАН.
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