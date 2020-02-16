Украинское ТВ назвало Зеленского "головастиком" в руках Путина

Такой точки зрения придерживается львовский ведущий Остап Дроздов. В эфире одного из украинских телеканалов он призвал прекратить обмены. Он также заявил, что с помощью подобных акций Владимир Зеленский лишь пытается разрекламировать себя.
Дроздов считает, что чем больше стороны обмениваются пленными и заключенными, такими как режиссер Олег Сенцов, тем больше этим будет пользоваться президент России Владимир Путин. По словам телезвезды, это превращается в замкнутый круг, пишет "ПолитНавигатор".
"Всякие головастики, которые хотят хорошо выглядеть в глазах народа, которые хотят встречать эти самолеты с пленными, хотят их обнимать, хотят на этом пиариться – им не понять, что иногда честнее и стратегичнее будет приостановить этот процесс", – заключил Дроздов.
Ведущий считает, что на каждых 300 освобожденных вскоре появятся еще 600 арестованных. По мнению украинца, чтобы изменить ситуацию, Владимиру Зеленскому нужно перестать быть "неандертальцем" и стать настоящим государственным деятелем.
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