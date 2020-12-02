Врач назвал опасный для жизни ПП-продукт

Диетологи часто рекомендуют употреблять в пищу больше овощей и фруктов. Как выяснилось, некоторые гарниры не так уж безопасны.
Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что картофель является небезобидным продуктом, и его следует употреблять очень редко. При этом его часто включают в списки ПП-продуктов.
Несмотря на то, что картофель полезен, в нем содержится много витаминов и минералов, для некоторых групп людей он вреден, пишет газета "АиФ".
По словам Елены Губкиной, употребления картошки стоит сократить людям с сахарным диабетом, ожирением и гастритом с низкой кислотностью. Для таких групп населения картофель должен составлять не больше десяти процентов от всего списка продуктов в сутки.
Но и тем, кто не болеет, но придерживается здорового образа жизни и употребляет ПП-продукты, не стоит часто его есть. Картошку стоит есть не больше 200-300 граммов два раза в неделю.
Также медик отметила, что готовить картошку на сильном огне не стоит. Так он потеряет все свои полезные свойства. Рекомендуется варить корнеплод на пару или запекать. Так в нем сохранятся витамины B6 и C, а также калий.
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