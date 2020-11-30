Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после аквапарка

Во время отдыха в аквапарке в подмосковном Бутово восьмилетняя девочка ударилась головой и потеряла сознание, передает "Царьград". Ребенка доставили в реанимационное отделение Морозовской детской городской клинической больницы. Ее здоровьем занимаются специалисты. Тем временем обстоятельства, которые привели к такому итогу, нуждаются в дополнительной проверке.
Популярные темы форума
Как перестать ненавидеть женщин?
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Как понравится грузину?
Достали уже!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Д Н Ишки прикольный форум!