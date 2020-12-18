Как признать сделку купли-продажи недействительной

Представьте себе ситуацию. Человек пришел к недобросовестному юристу, чтобы оформить договор займа под залог квартиры. Специалист решил воспользоваться доверием клиента и между делом дал ему на подпись документ купли-продажи квартиры. "Это простая формальность", – успокоил он заказчика.
А через некоторое время выяснилось, что жилье клиента продали другому человеку. Что в таком случае нужно делать? Юристы Клуба имени Замятина рекомендуют всем, кто оказался в такой непростой ситуации, идти в суд и настаивать на признании сделки недействительной.
"Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане", – рассказали они.
Но, конечно, лучше избегать подобных сделок. Необходимо выбирать только проверенных специалистов с положительными и отзывами и внимательно читать каждый договор, который он дает на подпись. Если профессионализм юриста вызывает сомнения, то следует посоветоваться с другим специалистом.
Клуб имени Замятина – это объединение юристов и общественных деятелей. В числе главных задач участники клуба называют обеспечение развития и модернизации правосудия в России, повышение гарантии защиты прав граждан и доверия общества к судебной системе.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Домашнее насилие
Конец
Продаем оптом перчатки нитриловые с доставкой до Вашего склада.
Телеконференция