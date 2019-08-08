В "ЕР" вступились за беременную соотечественницу из Казахстана

Семья Костенюк прибыла из Казахстана на постоянное место
жительства в Калининградскую область, где у них есть свое жилье. Они подали
документы на разрешение на временное проживание, но беременной Анне
Костенюк было в нем отказано, отметил Михаил Старшинов.
"На один день истек предусмотренный законом 90-дневный срок. Для получения разрешения ей необходимо вылететь за пределы России, что невозможно по медицинским показаниям", – пояснил парламентарий.
По его словам, женщине, которая находится на пятом месяце, запретили летать, к тому же у нее два несовершеннолетних ребенка. Депутат сообщил, что направил запрос в МВД и попросил помочь разобраться в ситуации.
К сожалению, подобные случаи – не редкость, констатировал Старшинов. Он призвал проработать вопрос совершенствования миграционного законодательства. "Людям иногда довольно сложно выполнять все установленные правила, которые зачастую носят чересчур формалистский характер", – подчеркнул парламентарий.
По его словам, осенью партийцы встретятся с представителями министерства и других ведомств. Они обсудят совершенствование законодательства, чтобы устранить помехи для тех, кто хочет жить в нашей стране.
СМИ сообщили, что Анне Костенюк было отказано в разрешении на временное проживание в России, хотя двум ее детям и супругу такой документ выдали. Женщине нужно покинуть территорию нашей страны, так как она превысила разрешенный 90-дневный срок пребывания. В результате семье придется разделиться.
Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы попросили генерального прокурора Юрию Чайку оперативно разобраться в деле слепых супругов из Кемеровской области. Несколько лет назад у них отобрали квартиру. С обращением к надзорному ведомству выступил депутат Госдумы от Кузбасса, член фракции "ЕР" Антон Горелкин.
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