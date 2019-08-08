В "ЕР" вступились за беременную соотечественницу из Казахстана

В "Единой России" обратилась к начальнику главного управления по вопросам миграции МВД Валентине Казаковой с просьбой разобраться с отказом в выдаче разрешения на временное проживание беременной соотечественнице из Казахстана. Причина – превышение на один день срока нахождения на территории страны. О ситуации рассказал депутат Госдумы, член фракции "ЕР" Михаил Старшинов.

прочитано 203 раза Семья Костенюк прибыла из Казахстана на постоянное место жительства в Калининградскую область, где у них есть свое жилье. Они подали документы на разрешение на временное проживание, но беременной Анне Костенюк было в нем отказано, отметил Михаил Старшинов.

ПО ТЕМЕ "ЕР" просит Генпрокуратуру разобраться в деле слепой пары из Кузбасса "ЕР" защитит граждан от взыскания несуществующих долгов "На один день истек предусмотренный законом 90-дневный срок. Для получения разрешения ей необходимо вылететь за пределы России, что невозможно по медицинским показаниям", – пояснил парламентарий. По его словам, женщине, которая находится на пятом месяце, запретили летать, к тому же у нее два несовершеннолетних ребенка. Депутат сообщил, что направил запрос в МВД и попросил помочь разобраться в ситуации. К сожалению, подобные случаи – не редкость, констатировал Старшинов. Он призвал проработать вопрос совершенствования миграционного законодательства. "Людям иногда довольно сложно выполнять все установленные правила, которые зачастую носят чересчур формалистский характер", – подчеркнул парламентарий. По его словам, осенью партийцы встретятся с представителями министерства и других ведомств. Они обсудят совершенствование законодательства, чтобы устранить помехи для тех, кто хочет жить в нашей стране. СМИ сообщили, что Анне Костенюк было отказано в разрешении на временное проживание в России, хотя двум ее детям и супругу такой документ выдали. Женщине нужно покинуть территорию нашей страны, так как она превысила разрешенный 90-дневный срок пребывания. В результате семье придется разделиться. Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы попросили генерального прокурора Юрию Чайку оперативно разобраться в деле слепых супругов из Кемеровской области. Несколько лет назад у них отобрали квартиру. С обращением к надзорному ведомству выступил депутат Госдумы от Кузбасса, член фракции "ЕР" Антон Горелкин.

8 августа 2019, 11:35