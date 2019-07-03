В "ЕР" попросили Генпрокуратуру и СК взять на контроль дело врачей из Калининграда

Депутат Госдумы, член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой взять на контроль расследование дела в отношении сотрудников роддома в Калининграде – реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача Елены Белой. В партии убеждены, что ситуация требует прозрачного и публичного рассмотрения.

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