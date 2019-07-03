В "ЕР" попросили Генпрокуратуру и СК взять на контроль дело врачей из Калининграда
Алена Аршинова направила обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Она попросила привлечь к расследованию ведущих экспертов.
Депутат отметила, что медики по всей стране негодуют. В "Единую Россию" поступают многочисленные просьбы разобраться в деле. "Ситуация действительно чудовищная. Трудно представить, что врачи, которые много лет спасали недоношенных малышей, взяли и преднамеренно убили крошечного человечка", – подчеркнула Аршинова.
Депутат Госдумы, член общественного совета партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Юрий Кобзев также направит обращение в Генпрокуратуру. В послании речь пойдет о выборе экспертов для максимально объективного установления обстоятельств произошедшего.
"Мы требуем привлечь к расследованию медицинское сообщество и профессиональных экспертов, а не тех экспертов, которых Следственный комитет готовит исключительно для своих нужд. Расследование этого резонансного дела должно быть максимально открытым", – подчеркнул Кобзев.
Парламентарий рассказал, что на встречах с медицинскими коллективами, проходящих в рамках региональной недели, поднимается вопрос преследования врачей. Ситуации, когда проводятся публичные мероприятия, подробности попадают в прессу, а специалистов выводят в наручниках, находят негативный отклик в медицинском сообществе.
"Это "охота на ведьм", и она недопустима", – уверен Кобзев.
Член комитета Госдумы по охране здоровья от фракции "Единая Россия" Борис Менделевич признался: он впервые за свою практику слышит, чтобы врачей обвиняли по такой страшной статье, как "Убийство". Однако тенденция преследования медиков была видна и раньше.
"В последние два года мы наблюдаем некий прессинг со стороны правоохранительных органов в адрес медработников", – отметил депутат. Он добавил, что дело работников роддома в Калининграде и ему подобные должны вестись с участием представителей медицинского сообщества, поскольку, не располагая специальными знаниями, невозможно разобраться в нюансах оказания помощи в каждом конкретном случае.
"Надо понимать, что медицина – это не физика или математика, здесь нет одного правильного решения. Зачастую медицина сродни творчеству, поэтому важно, чтобы любой случай ненадлежащего оказания медпомощи рассматривался с привлечением квалифицированных специалистов", – подчеркнул Менделевич.
Напомним, что 30 июня следствие предъявило обвинение исполняющей обязанности главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белой в организации убийства ребенка, а реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич – в совершении умышленного убийства. По мнению представителей профессионального сообщества, дело не так однозначно.
В поддержку обвиняемых медики из разных городов России запустили флешмоб. Они публикуют в социальных сетях фотографии и видео с хештегом #ЯЭлинаСушкевич.
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