Шокирующие подробности позорного пленения украинских военных в Донбассе

Утром 22 мая восемь украинских военных заехали на контрольно-пропускной пункт ополчения Донбасса и сдались в плен. Подробности произошедшего устанавливаются до сих пор. И чем больше становится известно об этом инциденте, тем больше возникает вопросов.

Известно, что в машине попавших в плен украинских военных не было обнаружено оружия. Вместо этого, согласно сообщениям из Донецкой народной республики, там находились взрывчатка, автомобильные номера и документы образца местной народной милиции.

При этом украинская сторона сообщает, что отправившиеся в плен военные захватили с собой важные документы. В частности, у них оказались документы на 53-ю бригаду – фамилии военнослужащих, список закрепленного за ними оружия и многое другое, передает издание "Обозреватель". Кроме того, при себе у бойцов ВСУ оказались списки членов добровольного батальона "Айдар".

Новый начальник Генштаба ВСУ, героически удравший из иловайского котла, уже провел первую боевую операцию. pic.twitter.com/HWK9mARWhn — Во///дь™ (@subb_zzer0) 22 мая 2019 г.

"Они, вероятно, управлялись по навигатору, ну, бывает, запутались. Но ведь они проехали два наших блок-поста – два! И почему-то не спросили дорогу, не уточнили обстановку. Это просто какая-то чудовищно абсурдная ситуация", – на своей странице в Facebook задался вопросом украинский военный журналист Юрий Бутусов.

Он предположил, что виной всему – преступная беспечность и последствия кадровых проблем в армии. Ели верить появившимся в Сети переговорам ополченцев, которыми они обменивались во время пленения, то можно прийти к выводу, что украинские военные до самого последнего момента не понимали, где находятся.

Сообщается, что восьмерых солдат на военном КамАЗе остановили бойцы ополчения, после чего украинские военные стали согласовывать с ними детали своего маршрута. Только потом они поняли, что находятся по другую сторону от линии разграничения.

Впрочем, бытует мнение, что украинские военные специально ехали сдаваться в плен. Это объясняет и то, почему они не взяли с собой оружия, и то, почему в их грузовике оказалось так много важных документов.