Затравленную Миддлтон прилюдно втоптали в грязь
Тайны совместной жизни Кейт Миддлтон и Уильяма раскрыл королевский биограф Эндрю Мортон. Он описал непростой характер принца, из-за которого супруге часто приходилось чувствовать себя служанкой при королевской особе.
Кейт Миддлтон и принц Уильям вступили в брак в 2011 году. А познакомились, когда были студентами университета Сент-Эндрюс, в 2001-м. С первых же дней Кейт терпела жесткий характер Уильяма. По словам биографа, наследник престола везде оказывался в центре внимания и подолгу беседовал с другими людьми, не обращая внимания на невесту.
Как вспоминали университетские друзья пары, Уильям мог быть резок и даже груб с Кейт. Принц обращался с ней как с прислугой. "Он ожидал, что Кейт будет бегать за ним. Чем дольше продолжались отношения, тем крепче становился этот поводок", - рассказал биографу один из их приятелей.
В результате дело дошло до "пробного развода" - Кейт Миддлтон и принц Уильям решили пожить врозь. Однако снова съехались уже к Рождеству.
Поле нескольких расставаний и встреч, романтического отдыха на Сейшелах Уильям решил, что Кейт Миддлтон станет герцогиней Кембриджской. Он взял знаменитое обручальное кольцо своей матери, отправился с избранницей в Кению и там, в горах, сделал предложение, пишет британская Daily Express.
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