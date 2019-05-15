Кейт Миддлтон обнажилась на мероприятии

Очередной выход в свет Кейт Миддлтон наделал немало шума. Наряд, который герцогиня Кембриджская выбрала для мероприятия, сильно ее подвел.

Кейт Миддлтон посетила Блетчли-парк, расположенный в графстве Бакингемшир. Там в годы Второй мировой войны располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании, где работал известный криптограф Алан Тьюринг. Интересно, что в то время в Блетчли-парк трудилась и бабушка Кейт Валери Миддлтон.

Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала темно-синее платье в белый горошек, с белоснежным отложным воротничком и манжетами в тон, изюминкой которого стали полупрозрачная юбка и внушительный разрез. Кстати, он и стал причиной небольшого конфуза Кейт Миддлтон. Когда она шла по улице, приветствуя публику, в какой-то момент порыв ветра развеял юбку, отчего разрез обнажил стройную ножку в голубой туфельке. Так получилось, что скромница Кейт показала лишнее.

Впрочем, сама супруга принца Уильяма предпочла сделать вид, что ничего не случилось, и просто улыбнулась. Однако в Сети бурно обсуждают ее наряд. Помимо того что интернет-пользователи обратили внимание на "недопустимо высокий" разрез, многим показалось, что крой платья испортил стройную фигуру Кейт Миддлтон.

Якобы платье визуально удлинило туловище герцогини Кембриджской, из-за чего ее ноги стали казаться короткими. Да и цвет, по словам фанатов, – "старческий". "Не идет такой фасон. Еще больше подчеркнул низкую талию, узкие бедра и коротковатые ноги", "Объективно, у нее короткие ноги и длинный торс. Как можно не замечать очевидных вещей...", "каакоой кошмар а не платье, что я только что увидела (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Старушечье платье", – высказались пользователи Сети о Кейт Миддлтон.