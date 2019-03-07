Психиатр поставил диагноз буйному Порошенко

Поведение президента Украины на публике все больше настораживает. Петр Порошенко страдает пограничным психическим расстройством личности, такое предположение сделал известный психиатр.

Специалист посоветовал главе Незалежной не откладывать визит к врачу. Судя по странным поступкам, которые Порошенко совершает на встречах с населением, у президента не все в порядке с психическим здоровьем.

Тщательный анализ выходок Петра Порошенко провел доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько, сообщает издание Newsland. Эксперт пришел к выводу, что президент страдает пограничным психическим расстройством личности.

Глава государства, находясь на публике, не может не может контролировать свои эмоции, поэтому часто срывается на собственных избирателей. Непонятно, как с таким диагнозом человек выполняет свои прямые обязанности и руководит страной с многомиллионным населением.

Психиатр не исключил, что подобное поведение можно объяснить еще и тем, что Петр Порошенко постоянно прибывает в жесточайшем стрессе из-за своего низкого рейтинга. А стресс, как известно, может стать причиной обострения сахарного диабета, которым президент болеет уже давно. Игнорировать пограничное расстройство чрезвычайно опасно. Поэтому врач посоветовал Порошенко обратиться за помощью к профессионалам как можно скорей.





Напомним, что за последнюю неделю, общаясь с избирателями в разных городах страны, президент ударил по лицу девушку за неудобный вопрос, сорвал шапку и бросил в лицо женщине, ущипнул мужчину за нос, несколько раз ударил стоящего перед ним человека.

Во время всех этих действий с лица Порошенко не сходила злорадная улыбка. В соцсетях предположили, что президент был нетрезв, до этого его часто видели в таком состоянии на публике.