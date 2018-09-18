Европа наплевала на данные России по МН17
В ЕС заявили, что полностью доверяют работе международной следственной группы и выводам ее расследования. Голландские следователи, напомним, обвиняют Россию в том, что это она сбила самолет.
Накануне, 18 сентября, российские военные подробно рассказали об истории ракеты "Бук", обломки которой с бортовым номером в мае этого года демонстрировала международная следственная группа.
По данным Минобороны России, произведенная на заводе в городе Долгопрудном Московской области ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого ракета в Россию не вывозилась.
В международной следственной группе утверждают, что МН17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Эти обвинения строятся в основном на видео, снятом регистратором автомобиля, на котором тягач с "Буком" едет по территории Украины.
Российские военные эксперты подробно проанализировали эти кадры и пришли к выводу, что тягач с российской установкой "Бук" вмонтирован в видео. Причем сделано это так топорно, что даже без подробных объяснений видно: машина с ракетной установкой едет по шоссе как-то неестественно.
Что думает весь мир о буке и Украине в одном фото #MH17 #БУК #ukraine pic.twitter.com/HwkZ3Cvy0G— SmAiL37 (@L37Ai) 17 September 2018
Также на брифинге в Минобороны была представлена перехваченная запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесской области в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 и говорят, что могут повторить такую же операцию.
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