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Политика

Европа наплевала на данные России по МН17

Фото: GLOBAL LOOK press/Ria Novosti
В Евросоюзе спустя сутки отреагировали на новые данные по сбитому в 2014 году на Украине Boeing. Как и ожидалось, факты по рейсу МН17, представленные Россией, оказались никому не нужны.
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В ЕС заявили, что полностью доверяют работе международной следственной группы и выводам ее расследования. Голландские следователи, напомним, обвиняют Россию в том, что это она сбила самолет.

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 Крушение Boeing на Украине

Сюжеты Крушение Boeing на Украине

Накануне, 18 сентября, российские военные подробно рассказали об истории ракеты "Бук", обломки которой с бортовым номером в мае этого года демонстрировала международная следственная группа.

По данным Минобороны России, произведенная на заводе в городе Долгопрудном Московской области ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого ракета в Россию не вывозилась.

В международной следственной группе утверждают, что МН17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Эти обвинения строятся в основном на видео, снятом регистратором автомобиля, на котором тягач с "Буком" едет по территории Украины.

Российские военные эксперты подробно проанализировали эти кадры и пришли к выводу, что тягач с российской установкой "Бук" вмонтирован в видео. Причем сделано это так топорно, что даже без подробных объяснений видно: машина с ракетной установкой едет по шоссе как-то неестественно.


Также на брифинге в Минобороны была представлена перехваченная запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесской области в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 и говорят, что могут повторить такую же операцию.

Автор: Александр Комаров18 сентября 2018, 16:16

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