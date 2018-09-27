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Общество

Россию исключили из дела о крушении МН17

Фото: GLOBAL LOOK press/Ria Novosti
Австралия и Нидерланды отказались принимать доводы российской стороны по делу о крушении малазийского "Боинга" в Донбассе. Они продолжают верить международной следственной группе, которая с самого начала своей деятельности назначила виновной Россию и слепо следует этому утверждению.
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Следственная группа еще не закончила свою работу, но всему миру известно, что все обвинения сводятся исключительно к России. Причем, ни доводы, ни факты, ни документальные свидетельства с грифом "совершенно секретно", представленные Москвой, следователи в расчет не берут.

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С самого начала Россия пыталась выйти на связь с ними и обрисовать свою картину увиденного. Москва любезно признала, что расследование в нарушении всех международных норм ведет кто угодно, но только не Украина, над территорией которой был сбит пассажирский самолет.

Сегодня, 27 сентября следователи, ведущие дело рейса МН17, встретились с представителями Австралии и Голландии, и те признали выводы международной группы. Мало того, на встрече обсуждалось совместное решение о привлечении России к ответственности за катастрофу лайнера. И это при том, что сами следователи признают, что результаты их работы пока что промежуточные.

Фото: wikipedia.org/Алан Уилсон

Участники встречи посетовали на то, что Россия не признает выводы группы международных следователей. Можно предположить, что Москва никогда и не согласится с результатами этого с самого начала политически ангажированного дела, нацеленного исключительно на введение новых антироссийских санкций.

На прошлой неделе российские военные пошли на беспрецедентный шаг, рассекретив свои документы еще советского времени. Нескольким десяткам журналистов российских и западных СМИ генералы показали документальные подтверждения того, что ракета, сбившая "Боинг" "Малайзийских авиалиний" под Донецком 17 июля 2014 года, была изготовлена в 1986 году на заводе в Долгопрудном.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ria Novosti

В том же году ракету отправили в воинскую часть Прикарпатского военного округа на территории Украинской ССР. После распада Советского Союза ракета осталась на вооружении Украины и, согласно данным российских военных, в 2014 году она принадлежала воинской части в городе Стрый Львовской области.

Военные также напомнили, что номер ракеты они взяли не с потолка: его обнаружили на обломках снаряда все те же международные следователи в мае этого года. Они-то и попросили Россию рассказать о происхождении ракеты, что собственно Москва и сделала спустя некоторое время, которое было необходимо для работы в архивах.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Стоит напомнить, что в международной следственной группе утверждают, что МН17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Эти обвинения строятся исключительно на видео, снятом регистратором автомобиля, на котором тягач с "Буком" едет по территории Украины.

Российские военные эксперты подробно проанализировали эти кадры и пришли к выводу, что тягач с российской установкой "Бук" вмонтирован в видео. Причем сделано это так топорно, что даже без подробных объяснений видно: машина с ракетной установкой едет по шоссе как-то неестественно.


Спустя сутки после брифинга в Минобороны, Евросоюз отреагировал на новые данные по сбитому над Украиной самолету. Как и ожидалось, факты по рейсу МН17, представленные Россией, оказались никому не нужны. В ЕС заявили, что полностью доверяют работе международной следственной группы и выводам ее расследования.

После сегодняшних заявлений представителей Австралии и Нидерландов стало окончательно ясно, что России исключили из дела о крушении "Боинга" и рассматривают ее только в качестве обвиняемой.

Автор: Александр Комаров27 сентября 2018, 21:50

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