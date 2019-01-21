Украину ткнули носом в катастрофу МН17
Киевским властям многое сходит с рук, заявил заместитель генпрокурора Николай Винниченко. По его словам, Украина, будучи полноправным участником следствия, фактически имеет возможность влиять на результаты расследования.
Голландия проявляет особое отношение к Украине: ей простили непредставление расшифровок переговоров военных диспетчеров, расположение украинских "Буков", оправдали якобы сломанные радиолокационные вышки и многое другое.
При этом Россия отстранена от расследования по делу рейса МН17 и ее данные во внимание не принимаются, отметил представитель прокуратуры в интервью РИА Новости.
Напомним, международная следственная группа пришла к выводу о том, что малайзийский Boeing был сбит ракетой комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России. В свою очередь, российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, свидетельствующие о том, что ракета принадлежала Украине.
Последние данные уголовного расследования катастрофы авиалайнера Boeing-777 рейса #МН17 https://t.co/rV5iUr86Jn via @JITMH17 pic.twitter.com/QnixGyOqD0— Disinfo Digest (@Disinfo_Digest) 23 сентября 2018 г.
Следственная группа еще не закончила свою работу, сделаны только предварительные выводы. С самого ее работы Россия пыталась выйти на связь со следователями и предоставить свои доводы, но нашу страну исключили из дела о крушении рейса МН17 и рассматривают только в качестве обвиняемой. Очевидно, что Москва никогда не согласится с результатами политически ангажированного расследования, нацеленного, в первую очередь, на введение новых антироссийских санкций.
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