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Общество

Как фонд "Классика" Николая Буханцова помогает изучению темы блокадного Ленинграда

Фото: commons.wikimedia.org/RIA Novosti archive (CC BY-SA 3.0)
Благотворительный фонд "Классика" вот уже шесть лет занимается поддержкой культурных и социальных программ и вносит огромный вклад в культуру современной России. Одним из основных направлений деятельности фонда является издание книг на различную тематику, освещающих культуру и историю нашей страны. 
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В 2014 году фонд издал книгу "Дети блокадного Ленинграда", приуроченную к 70-й юбилейной годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Произведение С. Магаевой и Л. Тервонен повествует о судьбах детей и подростков, чьи молодые годы пришлись на блокадное время.

Вклад благотворительного фонда "Классика" в изучение темы блокады Ленинграда

Благотворительный фонд "Классика" на протяжении длительного времени уделяет особое внимание теме блокады Ленинграда (1941–1944), одной из самых трагических и одновременно ярких страниц не только в российской, но и мировой истории. Мужество, отвага и любовь к жизни среди заточенных в городе ленинградцев не может не восхищать и вдохновлять. Тем не менее, многое, произошедшее в Ленинграде за эти 900 дней, до сих пор остается неизвестным. "Классика", понимая важность и одновременную недостаточную освещенность этого события, активно его популяризует.

Особый вклад в этот процесс был внесен Николаем Петровичем Буханцовым, председателем Совета фонда и одним из его основателей. Н. П. Буханцов уже четыре года выступает в качестве координатора проекта "Ленинградцы. 900 дней жизни", нацеленного на освещение непопулярных музыкальных произведений, написанных творческой интеллигенцией Ленинграда в годы блокады.

До того момента о сочиненной в то время музыке было известно крайне мало: как правило, была узнаваема только Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Тем не менее, в блокадные дни трудились не покладая рук и прочие композиторы, а концертные залы набивались усталым народом, желающим насладиться классической музыкой.

В рамках проекта "Ленинградцы" эти музыкальные произведения впервые вновь прозвучали для широкой публики: Н. П. Буханцовым были организованы следующие благотворительные концерты:

* Концерт-спектакль в Москве 31 января 2014 года;

* Концерт-спектакль в Санкт–Петербурге 7 сентября 2014 года;

* Авторский концерт Ильи Резника "Город детства" в Санкт–Петербурге 29 января 2018 года

Режиссером–постановщиком концертов–спектаклей выступил народный артист России Лаптев Юрий Константинович. За проведение концертов фонд "Классика" был удостоен приветственных писем от Президента РФ В. В. Путина, мэра Москвы С. С. Собянина и губернатора Санкт–Петербурга Г. С. Полтавченко.

Фото: commons.wikimedia.org

Издание книги

Просветительская деятельность фонда "Классика" и Н. П. Буханцова в отношении события блокады, однако, не ограничилась концертами. 16 января 2014 года, накануне 70-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады вышла в свет книга "Дети блокадного Ленинграда" Светланы Магаевой и Людмилы Тервонен, подготовленная при участии "Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного Ленинграда".

В книге рассказываются истории 126 детей разного возраста, детство которых пришлось на блокадные годы, анализируется вклад детей и подростков в оборону и освобождение города от фашистов, о помощи и спасении малышей, потерявших в блокаде родителей. В произведении собраны только документальные свидетельства и воспоминания людей, переживших блокаду в детстве.

Точное количество погибших в результате блокады детей неизвестно. По некоторым подсчетам, за 900 дней Ленинград потерял по меньшей мере 200 тысяч своих юных жителей. 11 тысяч блокадных детей за свои подвиги перед Отечеством были удостоены медали "За оборону Ленинграда".

Фото: пресс-служба

Авторы книги сами пережили блокаду, будучи в совсем юном возрасте, и были свидетелями всего описанного в книге лично, что делает "Детей блокадного Ленинграда" бесценным памятником эпохи.

На страницы книги были помещены фотографии из личных архивов героев, выполненные ими рисунки, а также художественные произведения таких художников–графиков, как И.С. Глазунов, Ю.М. Непринцев, А.Ф. Пахомов и др.

Тираж книги в 5000 экземпляров полностью был передан ветеранам Великой Отечественной войны, героям блокадного Ленинграда, а также в школы и библиотеки Москвы, Санкт–Петербурга и регионов России.

Благодарности и отзывы

Вышедшая в свет книга была удостоена похвалы и множества положительных отзывов как со стороны обычных читателей, так и профессионалов в области литературы и филологии и высокопоставленных должностных лиц.

В марте 2014 года в "Классику" был направлен отзыв от Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, составленный заведующим кафедрой филологического образования М. Б. Багге. Кандидат педагогических наук хвалит "Детей блокадного Ленинграда" за реалистичное отображение событий, правдивость и монументальность. Кроме того, она считает книгу очень полезной для молодежи и отмечает, что появление этого произведения необходимо в каждой петербургской школе.

В апреле 2014 года фонд "Классика" получил благодарственное письмо с отзывом о книге от З. В. Вализер, директора школы № 18 поселка Мундыбаш и руководителя школьного музея "С чего начинается Родина?". В письме отмечается сильное эмоциональное воздействие книги на читателя, а также желание со стороны учеников читать и перечитывать произведение, что дает положительный эффект в патриотическом воспитании молодежи.

В том же месяце "Классика" получила благодарность от вице-губернатора Санкт-Петербурга В. Н. Кичеджи за произведение Светланы Магаевой и Людмилы Тервонен. В благодарности указывалось на вклад романа в культуру страны, его важность для современной молодежи и сохранение исторической памяти и долга перед ветеранами Великой Отечественной войны.

Во всех трех благодарственных письмах указывалось на необходимость ее прочтения молодым поколением: история ленинградских детей и подростков раскрывает на конкретных примерах ужасы войны, что заставит нынешних молодых ценить нынешнее время и мирное небо над головой.

Автор: Иван Поляков21 марта 2019, 18:05

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