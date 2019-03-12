Что будет со спасенной девочкой-маугли

На днях жителей нашей страны повергла в шок история о найденной в захламленной квартире брошенной пятилетней девочке. Она не умеет говорить, не обучена простейшим социальным и бытовым навыкам. Казалось бы, самое страшное позади, и ребенок теперь находится в безопасности под присмотром специалистов. Но под вопросом главное – сможет ли девочка вернуться к нормальной жизни? К сожалению, здесь ситуация очень сложная.

Человечеству уже давно известно такое явление, как "Homo Ferus", то есть феномен "Маугли" или одичавших детей, которые с ранних лет росли и развивались вне контакта с людьми, а следовательно не имели человеческого воспитания и опыта социального взаимодействия. Истоки историй таких детей самые разные: их бросили или сознательно изолировали родители, они потерялись, родители погибли и так далее. Для достаточно широкого спектра подобных случаев имеется ряд общих следствий: нарушение у ребенка речи или полное неумение говорить, социальная дезадаптация, отсутствие прямохождения, навыков быта, боязнь людей.

Бывали случаи, когда дети перенимали повадки у животных, что и помогало им выжить, и, спустя много, лет их все же обнаруживали люди. Однако, вопреки древней легенде о Ромуле и Реме, которых якобы выкормила волчица, и сюжету художественного произведения Киплинга "Книга джунглей", в реальности возвращение в цивилизацию проходит совсем не так гладко, как хотелось бы.

В классической психологии есть такое понятие как сенситивные периоды, в рамках которых происходит обучение базовым жизненным навыкам. Если рассматривать вопрос с точки зрения нейрофизиологии, то в первые годы жизни идет созревание мозга, происходят важнейшие процессы, которые в совокупности определяют двигательные, сенсорные, речевые и мыслительные способности. Это уникальное время, когда максимальна восприимчивость индивида к освоению самых базовых, жизненно необходимых навыков. И практика показывает, что если момент упущен, человеку в будущем будет очень сложно, либо совсем невозможно восполнить образовавшиеся пробелы.

Как отмечают специалисты, вероятность вернуться к нормальной жизни у одичавших детей зависит от множества факторов. В первую очередь, определяющую роль играет момент и продолжительность изоляции. Также некоторое влияние может оказывать генетика и особенности нервной системы конкретного человека. В общем – все индивидуально. Остается надеяться, что изоляция девочки была не полной и не столь длительной, и специалисты смогут помочь ей. Во всяком случае они сделают все возможное.

В заключение пара реальных историй об одичавших детей, которых, увы, в человеческой истории было множество. В 1970 году в калифорнийском городе Аркадия (США) под опеку властей была взята одичавшая девочка, которую назвали Джини. Когда ей было чуть более года, детский врач при осмотре заподозрил, что у ребенка возможна задержка умственного развития. После этого отец девочки изолировал ее в темной комнате, оградив от контактов со слабовидящей матерью и старшим братом. В этой комнате в нечеловеческих условиях, подвергаясь жесткому обращению со стороны отца, она провела двенадцать лет своей жизни. Когда девочке было уже более тринадцати лет, ее мать ушла от мужа, забрав с собой дочь (сын к этому времени уже сбежал из дома) и обратилась за помощью к властям.

Родителям девочки были предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком, после чего безумный отец-садист застрелился. Джини почти не умела говорить, с трудом ходила и совсем не бегала, так как не могла полностью выпрямить руки и ноги, не была приучена к туалету. Девочку поместили в детскую больницу при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, ее развитие находилось по ряду параметров примерно на уровне годовалого ребенка. Данный феномен вызвал внимание со стороны ряда специалистов, которые занимались ее изучением и реабилитацией.

Были достигнуты некоторые успехи, но через несколько лет финансирование проекта было прекращено. Мать девочки, с которой к тому моменту сняли обвинения, пыталась взять дочь под опеку. Но Джини в силу возраста была направлена в специальное заведение для совершеннолетних. Ее местонахождение и дальнейшая судьба доподлинно неизвестны, но по обрывочным непроверенным сведениям, предававшимся огласке, у нее все более-менее хорошо, она находится под присмотром.

Также в свое время широкую общественность потрясла история семилетнего "Маугли из Подольска" Вити К., которого мать изолировала в одной из комнат вместе с собакой. Тогда врач местной детской поликлиники обратила внимание на медицинскую карту ребенка, который уже как несколько лет не появлялся для осмотра, и решила проверить, в чем дело. По месту жительства врача ждала закрытая дверь, из-за которой доносился собачий лай и какое-то "подвизгивание". Была вызвана милиция, и когда сотрудники правоохранительных органов взломали дверь их ждал самый настоящий "Маугли".

Мальчик не умел разговаривать и нормально ходить, а только лаял и бегал на четвереньках, не имел базовых бытовых навыков и почти не реагировал на других людей. Приют ребенок нашел в семейном детском доме. В СМИ сообщается, что мальчик учился в специальной коррекционной школе, смог обучиться письму и чтению. Он адаптировался к обстановке своей новой большой семьи, хотя полностью реабилитироваться ему не удалось.