Угрозы украинского ведущего довели россиянку до нервного срыва (видео)
Вопрос о принадлежности Крыма, естественно, волновал украинского ведущего Андрея Карпова больше всего. Его блогер и задал россиянке, оказавшейся в прямом эфире его программы.
Женщина объяснила Карпову, что полуостров "наш – в смысле наш общий, достояние всего мира". Зрительница призналась украинскому ведущему, что посещала Крым в 2015 году и выступала там на музыкальном конкурсе.
Украинский ведущий после этого признания принялся объяснять россиянке, какие ужасные наказания ее ждут за подобные действия. По его словам, женщину больше не пустят в страны Евросоюза. Угрозы возымели действие: она разрыдалась и заявила, что больше в Крым не поедет.
Судя по всему, звезда любит эксперименты
Артистке поставили неутешительный диагноз
Истец уверен, что артисты – соучастники мошенников
Звезда сбросила за месяц более 10 килограммов