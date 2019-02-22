Соловьев довел украинцев до белого каления

Телеведущий Владимир Соловьев, которого на Украине называют главным пропагандистом Кремля, довел журналистку из Незалежной до исступления. Женщина сорвалась на мат, услышав очередной пассаж своего российского коллеги.

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова едко высмеяла в своей авторской программе угрозы двинутся на Киев. Украинская тематика занимает большую часть эфира теле– и радиопрограмм Соловьева.

На этот раз он пригрозил украинцам, что российские военные войдут на БТРах в Верховную раду и заставят депутатов голосовать так, как им угодно. Причем, вся операция, по словам телеведущего, займет не более 15-ти минут.

Соколову взбесило это заявление. "А хотим, давайте! Приходите! Когда вас ждать в Киеве, а? Через неделю или вам три дня хватит?" – с иронией отреагировала журналистка.

"За 15 минут? Ого! Быстро. Все, ждем Владимира в Киеве, с российской армией через 15 минут. Если, конечно, Вова – не …..! (ненормативная лексика – Прим. ред), – продолжила Соколова.

Владимир Соловьев часто спорит в своих программах с украинскими экспертами. Иногда это заканчивается тем, что их выгоняют из студии. Правда, гости из Незалежной и сами делают достаточно смелые заявления. На днях политолог Василь Вакаров поспорил с Соловьевым на тему будущего признания или не признания нового президента Украины.

Российский телеведущий пообещал ему, что Россия откажется признавать выбранного главу государства. Реплика Соловьева возмутила украинского эксперта. Вакаров позволил себе усомниться в том, что Москва решится на такой шаг. "Я не думаю, что яйца у вас такие сильные, чтобы вы могли войска ввести в Украину", – заметил Вакаров.

Владимир Соловьев не растерялся и предложил вспомнить о судьбе тех, кто пытался испытывать "российские яйца" на прочность.