Украинских финалисток Евровидения жестоко унизили за Крым

Говорить о так называемой "аннексии" Крыма нет смысла – полуостров всегда был российским. Как нет и войны России с Украиной. Такое мнение высказали в эфире украинского телевидения финалистки национального отбора на Евровидение – за что их тут же обозвали "русскими проститутками".

Сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк родились в Симферополе, они заслуженные артистки Крыма. Девушки живут на Украине, их дуэт "Anna Maria" стал финалистом национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019.

Сестер пригласили на шоу телеканала ATR, которое ведет известный своими русофобскими настроениями журналист Роман Скрыпин. Он решил уточнить – считают ли артистки, что имела место "оккупация украинского Крыма"? Девушки отказались отвечать на провокационный вопрос, отметив, что не желают говорить о политике.

Однако ведущий настаивал. После очередного уточнения девушки все же высказались по этому поводу." Крым наш, потому что это наш дом. Мы там родились, мы там начали петь, мы там наполняемся энергией, это наше любимое место на Земле. Мы можем бесконечно говорить, что Крым – наш, но мы едем туда через две границы", – сказали певицы.

Ведущий также припомнил, что сестры Опанасюк выступали на концерте, посвященном Дню Победы на телеканале "Интер" и поинтересовался, что они там делали.

"Мы очень уважаем этот праздник, День Победы... Мы знаем об этом не просто из каких-то учебников, а из уст тех людей, которые это видели собственными глазами. Для нас это святой день", – ответила Мария. Уроженки Крыма напомнили, что они участвовали также в акции "Бессмертный полк", которая 9 мая прошлого года собрала большое количество участников в Киеве. Девушки также заявили, что войны с Россией у Украины нет.

Реакция некоторой части публики была ожидаемой. Одна из журналисток возмутилась, что девушки с пророссийскими взглядами, да еще дочери вице-премьера Крыма, будут представлять Украину на Евровидении. А позвонивший в студию зритель назвал сестер "русскими проститутками" (использовав при этом более грубые нецензурные выражения), передает "Царьград ТВ".