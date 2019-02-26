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Общество

Дочь Пескова затравили за стажировку в Европе

Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/stpellegrino
Критика в адрес Елизаветы Песковой – русофобские нападки. Так депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад, под руководством которого проходит стажировку россиянка, прокомментировал выпады коллег. 
прочитано 630 раз

Никаких нарушений в сотрудничестве с Елизаветой Песковой нет. Студентка из Франции имеет на это полное право, заявил Шопрад.

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"Она работает в качестве стажера с ноября. Как студентка из Франции она имеет на это полное законное право. При этом я хотел бы подчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, и договор в январе был подтвержден и продлен", – подчеркнул евродепутат.

О том, что стажером у Эмерика Шопрада работает дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, сообщило издание EU Observer. После публикации материала некоторые депутаты Европарламента, в частности представители Литвы и Латвии заявили, что это представляет опасность.

В свою очередь Эмерик Шопрад отметил, что критика в его адрес, как и в адрес Елизаветы Песковой, раздается со стороны русофобски настроенных депутатов Европарламента. Заявления о том, что стажировка дочери Пескова представляет какую-то опасность, по словам депутата, абсолютно ложны.

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50-летний Эмерик Шопрад – ультраправый политик, писатель, политолог, профессор, доцент геополитики в университетах и военных академиях во Франции, Швейцарии, Марокко и Тунисe, сообщает НСН. Стажирующаяся у него Елизавета Пескова не имеет доступа к секретным данным, не посещает закрытые заседания. В обязанности Песковой входит, в частности, подготовка обзоров прессы, передает RT.

Автор: Андрей Евлампиев26 февраля 2019, 09:44
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