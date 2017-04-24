Танцы Песковой с отцом вызвали восторг в Сети

Дочь Лиза опубликовала видео с дня рождения своей мачехи, фигуристки Татьяны Навки. Девушка была заснята танцующей с отцом Дмитрием Песковым, который вызвал восторг у ее подписчиков.

Несмотря на то, что у Татьяны Навки день рождения был 13 апреля, лишь в минувшие выходные фигуристка сумела отметить это событие. На мероприятии собрался весь светский бомонд: сидящих за столиками семейство Юдашкиных, Алику Смехову, Анну Семенович, Михаила Куснировича, Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Жасмин и других развлекал сам Филипп Киркоров.

Разумеется, присутствовал на празднике супруг спортсменки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Была на вечеринке и его дочь Елизавета. Кстати, девушка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлена танцующей с отцом. "У всех дочерей с папами нормальные танцы...а у нас такой 😂🖤" – подписала запись Елизавета.

Видео вызвало восторг у подписчиков девушки. "прекрасный танец! Пластика, хореография)👍😊", "Самые красивые и такие искренние 😚😙", "всегда надо делать по кайфу )))) все по высшему разряду , главное с улыбкой на устах)! Добра вам)))", "👍👌 твой отец классный парень!", "очень классные!!😂😍", "Суупер танцы!!!!!😂🔥" – поделились мнением поклонники.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Апр 23 2017 в 12:46 PDT

Отметим, что на празднике, разумеется, ярче всех выделялась сама именинница. Ее зефирно-розовое платье в рюшах было видно издалека.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 23 2017 в 12:42 PDT

К слову, ранее Навка веселилась на детском утреннике, который организовала Алла Пугачева. Гостями праздника, помимо детей Примадонны и Галкина Гарри и Лизы, стали Алла Виктория и Мартин Киркоровы, дочь певицы Жасмин Маргарита, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда, дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова и многие другие. Развлекали молодежь аниматоры в костюмах сказочных героев.