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Общество

"Упал из-за пьяного пилота": шокирующая версия катастрофы Boeing

Фото: www.globallookpress.com
В четверг, 21 февраля, на телеканале National Geographic был показан фильм "Смертельные границы", посвященный расследованию падения "Boeing– 737" в Перми. Авторы ленты выдвинули неожиданную причину крушения самолета.
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Эксперты заявили, что причиной катастрофы стал дефект в хвостовой части воздушного судна. По их мнению, инженеры не проверили самолет перед вылетом. Более того, создатели картины утверждают, что во время полета главный пилот "Boeing– 737" был сильно пьян. "В тканях командира был повышен уровень алкоголя, это значит, что он выпивал перед взлетом", – пояснил старший инспектор отделения по расследованию авиакатастроф Дэвид Миллер.

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Адвокат Игорь Трунов не согласен с версией, озвученной телевизионщиками. Он отметил, что хвост воздушного судна действительно был сломан, но создатели ленты специально выделили эту деталь, чтобы привлечь внимание зрителей. Правозащитник также считает, что точно установить, был ли пьян командир, уже невозможно, так как прошло очень много лет. "Такая версия прорабатывалась, но к ней относились скептически. Самолет упал более десяти лет назад, а алкоголь ищется в крови. Как его можно было найти в обгоревших останках командира?", – рассказал Игорь Трунов в беседе с Ura.ru.

Напомним, самолет "Boeing– 737" рейса авиакомпании "Аэрофлот-Норд" разбился 14 сентября 2008 года. Согласно данным Межгосударственного авиационного комитета, причиной авиакатастрофы стала потеря командиром воздушного судна ориентации в пространстве. Все 83 пассажира и 5 членов экипажа погибли. 

Автор: Полина Крылова22 февраля 2019, 11:15

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