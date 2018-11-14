Посадку Boeing в сильную грозу сняли на видео из кабины пилотов
На записи, сделанной из кабины пилотов, видно, как самолет попадает в сильную турбулентность. При этом мощный ливень практически перекрыл видимость, стекла залиты водой.
Порывы ветра достигали почти 18 метров в секунду. Тем не менее пилотам удалось посадить лайнер в аэропорту Пальма-де-Майорки. Им помогла система автоматического управления, передает РИА Новости.
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