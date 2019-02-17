Крымские татары потребовали изъять из школ учебники по истории

Совет крымских татар обратился к главе республики Сергею Аксенову с просьбой изъять из школьных библиотек учебники по истории для десятого класса, передает "Московский комсомолец". Сообщается, что причиной недовольства стал тот факт, что в книгах содержатся данные о числе крымских татар, сотрудничавших с оккупационным режимом Гитлера в годы Великой Отечественной войны. Авторы обращения уверены, что эти учебники оправдывают решение о депортации проживавших в Крыму татар, а это попадает под действие статьи Уголовного кодекса России "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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