Бесноватые украинцы накинулись на травмированного Путина
Некоторые сделали акцент на возрасте российского лидера, заявив, что в его годы полноценно тренироваться невозможно. "67 лет – какой бой, какое противостояние?" – написал пользователь Twitter Alex Green.
Владимир Путин получил травму в ходе спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым. "Беслан Мудранов – агент британских спецслужб. Это он Путину жестко за Скрипалей отомстил!" – съязвил пользователь Владимир Вавик.
Другие комментаторы предположили, что выходом на татами Владимир Путин пытается поддержать рейтинг. "Так делал Мао Цзэдун, переплывая реку Янцзы", – заявил Otto Carius.
Тренировка, где Путин получил травму, проходила в центре "Юг Спорт" в Сочи. Глава государства пришел туда после переговоров с лидерами Турции и Ирана.
Травма Путина произошла из-за неудачного броска. К счастью, она оказалась несерьезной – президенту помог обычный пластырь.
Занятия дзюдо поднимают настроение президенту России. Кроме того, признается Владимир Путин, спорт помогает смотреть на мир без розовых очков.
Украинцы внимательно наблюдают за Владимиром Путиным и с ехидством комментируют чуть ли не каждый его шаг. До этого жители Незалежной переполошились из-за подарка президента 12-летней жительнице Омска. Девочка мечтала о коньках, и президент исполнил ее желание.
Бесноватые украинцы разнесли и ролик с маленькой хоккеисткой, поблагодарившей президента. Пользователи Сети из Незалежной назвали это постановкой и оставили едкие комментарии к видео.
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