Украинцев затрясло от неожиданного поступка Путина
На сей раз украинцы всполошились из-за подарка Путина 12-летней жительнице Омска. Девочка давно хотела заняться фигурным катанием, но из-за большого размера ноги было трудно подобрать коньки.
По ее словам, письмо президенту посоветовала написать бабушка. "Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро", – рассказала школьница. Подарок от главы государства школьница получила в Министерстве спорта Омской области.
Казалось бы, это замечательная новость, и за юную фигуристку можно только порадоваться. Но для украинцев даже такое однозначно позитивное событие - повод для злорадства.
Украинское издание "Обозреватель" заявило, что Путин "разозлил своим поступком". К истории школьницы журналисты Незалежной отнеслись с сомнением.
Ранее украинцы разнесли ролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая поблагодарила президента России. Ребенок рассказал, что глава государства пообещал исполнить его желание.
Владимир Путин окунулся в прорубь в Крещение: в отличие от прошлого года в этот раз президентское купание прошло приватным образом pic.twitter.com/aakVIqYL7o— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2019 г.
Пользователи Сети из Незалежной заявили о постановочном сюжете. "Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", – написали украинские комментаторы в Twitter.
Нервно отреагировали граждане Незалежной и на крещенские купания Владимира Путина. На сей раз в ход шли уже набившие оскомину байки о двойниках президента.
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