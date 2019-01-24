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Общество

Украинцев затрясло от неожиданного поступка Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Украинцы внимательно следят за президентом России Владимиром Путиным. Жители Незалежной со злобой и ехидством комментируют чуть ли не каждый шаг главы государства. Речь идет не только о политике, но и о простых человеческих поступках.  
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На сей раз украинцы всполошились из-за подарка Путина 12-летней жительнице Омска. Девочка давно хотела заняться фигурным катанием, но из-за большого размера ноги было трудно подобрать коньки.  

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По ее словам, письмо президенту посоветовала написать бабушка. "Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро", – рассказала школьница. Подарок от главы государства школьница получила в Министерстве спорта Омской области.

Казалось бы, это замечательная новость, и за юную фигуристку можно только порадоваться. Но для украинцев даже такое однозначно позитивное событие - повод для злорадства.  

Украинское издание "Обозреватель" заявило, что Путин "разозлил своим поступком". К истории школьницы журналисты Незалежной отнеслись с сомнением.  

Ранее украинцы разнесли ролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая поблагодарила президента России. Ребенок рассказал, что глава государства пообещал исполнить его желание.  

Пользователи Сети из Незалежной заявили о постановочном сюжете. "Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", – написали украинские комментаторы в Twitter.  

Нервно отреагировали граждане Незалежной и на крещенские купания Владимира Путина. На сей раз в ход шли уже набившие оскомину байки о двойниках президента.

Автор: Иван Поляков24 января 2019, 13:27
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