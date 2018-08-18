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Общество

Яблочный спас 2018: традиции, приметы и рецепты

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
На Руси Яблочный спас называли "первыми осенинами". Этот праздник означал окончание лета, сбор урожая и грядущее преображение мира. Отсюда и пошло церковное название праздника – Преображение Господне. Освящая плоды в этот день, верующие уповают на то, что их земные труды осветятся благодатью Божией.
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Согласно православному календарю, праздник приходится на 19 августа, период Успенского поста. Яблочный спас не связан с датой Пасхи и каждый год отмечается в один и тот же день.

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Существует множество народных традиций и обычаев, связанных с празднованием Яблочного Спаса. Например, до дня Преображения Господня на Руси строго запрещалось есть яблоки. Верующие старались не есть и других плодов. И только после Божественной литургии в день празднования Яблочного Спаса яблоки, груши, виноград, сливы про традиции освещали в храме, после чего разрешалось употреблять их в пищу.

Есть также народные приметы на Преображение. Считается, если 19 августа будет тепло и сухо, то и осень порадует хорошей погодой, а если пойдут дожди, то и осень будет дождливой. Ясный день без облаков на Яблочный спас прочит суровую, морозную зиму.

Для тех, кто не постится, Dni.Ru подготовили пару рецептов блюд с яблоками от известных шеф-поваров. 

Вареники с маком и тар-таром из яблок с эспумой из гречишного меда и липы

от шеф-повара ресторана Modus Андрея Колодяжного

Вареники на Яблочный спас. Фото: pixabay.com

Вам понадобится: для теста – 250 граммов воды, 250 граммов кефира, 30 граммов масла растительного, 400 граммов муки, 80 граммов яиц, 25 граммов меда, 2 грамма соли; для начинки – 300 граммов мака, 5 граммов корицы, 150 граммов сахара, 300 граммов воды; для тар-тара из яблок – 300 граммов яблок, 2 грамма бадьяна, 1 грамм корицы; для эспумы – 1 грамм ксантана, 100 граммов меда гречишного, 50 граммов липы.

Способ приготовления

  • Готовим тесто. Смешиваем воду с кефиром, добавляем яйца, вводим муку. Перемешиваем все до консистенции густой сметаны, затем добавляем мед, соль и растительное масло. Даем тесту настояться около часа.
  • Мак промываем, добавляем сахар и корицу. Затем смешиваем с водой и ставим варить на медленный огонь около часа. Когда мак сварится, пропускаем его через мясорубку и начинка готова.
  • Яблоки запекаются в духовке при температуре 160 градусов с добавлением бадьяна и корицы до полуготовности. Остужаем и нарезаем кубиками.
  • Для эспумы сначала нужно сделать отвар из липы. В него добавляем мед и ксантан, нагреваем смесь до температуры 70 градусов. Взбиваем до пенообразной массы.
  • Из теста и начинки лепим вареники, и варим их 5 минут.
  • На тарелку выкладываем тартар из яблок, сверху вареники и на них немного эспумы.

Итальянский яблочный пирог по-деревенски

от шеф-повара ресторана La Scarpetta Марко Якетта

Пирог на Яблочный спас. Фото: пресс-служба ресторана La Scarpetta

Вам понадобится: 50 граммов изюма, 175 граммов сахара, 2 яйца, 175 граммов муки пшеничной, половинка лимона, 50 мл молока, 15 граммов сахарной пудры, 30 граммов кедровых орехов, 300 граммов сливочного масла, 450 граммов яблок.

Способ приготовления

  • Сахар и желтки взбить до растворения сахара и осветления массы (совет: предварительно положите яйца в холодильник, так тесто получится пышнее).
  • Сливочное масло растопить, влить в полученную массу, добавить молоко, перемешать. Добавить просеянную муку и размешать до однородного состояния.
  • Нарезать яблоки любым способом – главное, чтобы кусочки не были очень мелкими.
  • С половины лимона срезать цедру и натереть на мелкой терке. Вместе с изюмом и кедровыми орехами все это добавить в тесто.
  • Поставить форму с тестом в предварительно разогретую до 180 ºС духовку. Если форма силиконовая, то нужно смазать ее сливочным маслом, если нет – положить пергаментную бумагу. Выпекать 30-40 минут.
  • Если верх выпечки подрумянился, а середина еще не готова, накройте пирог фольгой и поставьте обратно в духовку на 10-15 минут.
  • Готовый пирог вынуть из духовки, дать остыть, сверху посыпать сахарной пудрой.

Отметим, что приготовленное на Яблочный спас блюдо вовсе необязательно есть самому. Традиционно угощением для Яблочного спаса делились с близкими или отдавали неимущим.

18 августа 2018, 16:34
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