"Езжай, мальчик": в Сети высмеяли подарок Зеленскому

Украинский лидер посетил с визитом Эстонию. Информацию о необычном подарке главы республики сообщила в своем "Твиттер" российская журналистка Ольга Скабеева.
"ЗачОтный троллинг", – приводит реакцию телеведущей "Царьград". Ее ироничный тон поддержали пользователи соцсети. "Со смыслом – езжай, мальчик?", "Президентша Эстонии в своем репертуаре, опоздав с велосипедом, строит глазки, ибо снег уже лежит на тротуаре, значит летом подарит Вовану салазки", "С одной задней передачей – далеко ли до Таллина?", "Он хотел радиоуправляемый вертолетик", – высмеяли презент Владимиру Зеленскому.
Ранее президент Украины объяснял, почему не ездит на работу на велосипеде. "Я такой же участник движения, как и все", – написал Владимир Зеленский на своей странице в "Фейсбуке".
Президент Эстонии подарила Зеленскому.... велосипед�� pic.twitter.com/7DoOWyWlec— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 26 ноября 2019 г.
Напомним, ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Политики обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей Украины, которые были задержаны за участие в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Поднимались и другие вопросы, в частности взаимоотношения двух стран в газовой сфере. Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
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