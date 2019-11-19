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Общество

Жена Виталия Калоева рассказала о потере ребенка

Виталий Калоев. Кадр youtube.com
Ирина Дзарасова поделилась личной трагедией. Супруга архитектора Виталия Калоева сообщила, что они мужем очень долго мечтали о пополнении в семействе.
прочитано 228 раз

Женщина отметила, что шесть лет вымаливала детей до того, как у них родились двойняшки. Причем, у нее была неудачная беременность. По словам Дзарасовой, Виталий Калоев, потерявший в 2002 году в авиакатастрофе свою семью, хотел минимум трех детей.

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В один прекрасный миг Ирина узнала, что беременна, но не смогла выносить малыша. "Я потеряла ребенка", – цитирует женщину Teleprogramma.pro.

Позже супруге Виталия Калоева все же удалось родить двойняшек. На свет появились Максим и Софья. По ее словам, вместе с мужем они долго ждали их появления на свет. Пара ездила по святым местам и вымаливала детей. Всю беременность Дзарасова проходила, как хрустальная, боясь потерять наследников.

Виталий Калоев заявил, что сейчас считает себя самым счастливым человеком на Земле. "Как сказал один уважаемый мной человек, Бог забирает, так легко и отдает", – поделился архитектор.

Напомним, в 2002 году Виталий Калоев пережил трагедию. В авиакатастрофе над Боденским озером погибли двое его детей и жена. Теперь вместе с нынешней супругой они ходят на кладбище к скончавшейся семье архитектора.

Автор: 19 ноября 2019, 16:37

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