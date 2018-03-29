Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев – кемеровчанину Вострикову: Боль не уходит

Виталий Калоев, потерявший в 2002 году в авиакатастрофе жену, сына и дочь, поддержал Игоря Вострикова, семья которого погибла в трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Бывший архитектор выразил соболезнования всем кемеровчанам, кого коснулась беда.

Единственное, что может помочь пережить боль утраты, – поддержка близких, уверен Виталий Калоев. "Пока мы храним память о наших родных, они живы. Это тяжелая утрата. Как Игорю успокоиться – у меня нет рецепта. Никакие слова не успокаивают. Я знаю, что он чувствует. Это острая боль, и она никак не проходит. Будут проходить дни, месяцы, но она никуда не уходит – просто немножко притупляется. Надо держаться. Плакать и распускать слюни – не выход", — попросил он передать Игорю Вострикову, потерявшему близких во время трагедии в Кемерово.

По словам Калоева, он ни в церковь, ни к психологу не обращался – утрату помогли пережить братья, сестры, родственники и соседи. "Они меня не оставляли, старались всегда быть рядом со мной, потому мне становилось чуть-чуть легче", – уточнил мужчина.

Поиск виновных, по мнению Виталия, не притупит боли. К тому же власть не виновата в том, что двери в кинозале были заперты. Калоев считает, что за это ответственны сотрудники "Зимней вишни", которые трусливо сбежали первыми, передает РИА ФАН.

Напомним, что в июле 2002 года над Боденским озером произошла авиакатастрофа: в воздухе столкнулись грузовой и пассажирский лайнеры. Погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка. Калоев потерял всю семью.

Через полтора года он убил диспетчера, по вине которого случилась трагедия. Верховный суд Цюриха приговорил его к восьми годам тюрьмы. После освобождения Калоев работал в Министерстве строительства и архитектуры, позже вышел на пенсию. Каждую неделю Виталий посещает могилы жены и детей.