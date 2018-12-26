Потерявший жену и детей в авиакатастрофе Виталий Калоев завел новую семью

Виталий Калоев вновь стал отцом. В семье 62-летнего российского архитектора родилась двойня.



Детские голоса зазвучат в доме Калоева спустя почти 20 лет после постигшей его трагедии. В 2002 году Виталий потерял в авиакатастрофе над Боденским озером в Германии всю семью – жену и двоих детей. Причиной ЧП назвали, в том числе, ошибку диспетчера Петера Нильсена.

Виталий Калоев, недовольный мягким приговором, вынесенным виновникам катастрофы, разыскал диспетчера и убил его. Россиянина приговорили к восьми годам заключения. Однако он отсидел четыре и вышел на свободу.

Вторая супруга Калоева Ирина родила двойню в одной из больниц Владикавказа 25 декабря. Виталий в интервью Пятому каналу сказал, что имен детям еще не придумали.

"Мама чувствует себя нормально, дети чувствуют себя нормально тоже. Мальчик и девочка только появились на свет, успеем назвать", – отметил Калоев.

Осенью этого года в России состоялась премьера фильма "Непрощенный". Роль Калоева в нем исполнил Дмитрий Нагиев. Ранее трагическую историю экранизировали в Голливуде, в главной роли в американской картине снялся Арнольд Шварценеггер. Голливудские сценаристы заставили Калоева каяться в содеянном, напоминает "Экспресс-газета".