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Общество

Заведите собаку: назван удивительный способ предотвратить раннюю смерть

Фото: pixabay.com
Раньше мы ожидали веселых открытий от британских ученых, теперь же нас удивляют знатоки из Швеции. В ходе наблюдений выяснили, что владение собакой может защитить от преждевременной смерти.
прочитано 266 раз

Исследователи из Уппсальского университета в Швеции выяснили, что те, кто отдает предпочтение лающим домашним любимцам, реже умирают от повторного сердечного приступа или инсульта. Вероятно, это связано с тем, что владение собакой, зачастую, подразумевает длительные ежедневные прогулки на свежем воздухе, что позволяет насытить кровь кислородом и подтянуть физическую форму.

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В качестве опоры для своих исследований ученые взяли данные о более, чем 180 тысячах пациентов, перенесших сердечный приступ или инсульт. Результаты оказались поразительными, сообщает телеканал "Царьград".

Если многие, кому довелось на себе испытать разрушительные последствия этих заболеваний, умирали через год даже при хорошем качественном лечении, то шансы прожить дальше у тех из них, у кого имелась собака, были на треть выше. Кроме того, специалисты отметили, что у владельцев домашних животных шансы выздороветь увеличивались на 15 процентов.


Впрочем, как бы то ни было, а об общей пользе содержания собак известно давно. Как минимум, наблюдение за их забавными выходками повышает настроение, а как максимум, они могут спасти жизнь человеку. Так в Петербурге служебная собака "Жасмин" помогла найти и задержать педофила.

Автор: 9 октября 2019, 21:24
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