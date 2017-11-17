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Общество

Асгардия обрела свою территорию

Фото: photo.ashurbeyli.ru
На околоземной орбите появился островок космического государства Асгардии. 12 ноября с американского космодрома Уоллопс стартовала ракета со спутником Asgardia-1, на борту которого находится бесценная информация о более чем сотне тысяч человек – гражданах нового государства.
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Асгардия – нация людей, которые добровольно взяли на себя миссию способствовать решению серьезнейших проблем планеты, связанных с глобальной безопасностью. В земные дела асгардианцы как нация не вмешиваются, хотя и обеспокоены нарастающим противостоянием нескольких центров силы. Но за локальными дрязгами граждане космического государства разглядели совсем другие угрозы: по их мнению, Земля абсолютно не защищена от угроз извне.

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Названы главные опасности для Земли

К примеру, земляне до сих пор не умеют предсказывать падения крупных небесных тел. Последний пример – челябинский метеорит. Может быть, именно эта история навела промышленника и мецената Игоря Ашурбейли на мысль о необходимости защиты Земли?  Опыта у него хватает – с 2000 по 2010 год Ашурбейли возглавлял НПО "Алмаз", специализирующийся на создании средств воздушно-космической обороны. Именно он и принял решение о создании новой, невиданной ранее сущности – нации, взявшей на себя миссию защиты планеты. Так появилась Асгардия со своими законами,  конституцией, гимном и флагом.

Для удовлетворения всем требованиям ООН к нациям не хватало только собственной территории. Теперь она есть – спутник Asgardia-1 уже в космосе, через два дня после запуска он благополучно пристыковался к МКС, а чуть позже будет поднят на более высокую орбиту.

Игорь Ашурбейли. Фото: photo.ashurbeyli.ru

Спутник весит всего три килограмма, но на нем в космос отправились сто тысяч асгардианцев, а именно информация о них, записанная на специальный диск. Каждый предоставил для загрузки на спутник данные о себе в определенном объеме – текстовую информацию и фотографии.

Запуск спутника буквально означает открытие параллельной программы освоения космоса, независимой от амбиций и интересов ведущих земных государств. И в то же время эта программа должна помочь в достижении общих для всех землян целей – например, в защите нашей планеты от космических угроз.

За полетом спутника внимательно следят с Земли: в течение двух лет ученые Асгардии будут выяснять, с какой скоростью происходит искажение цифровой информации в космосе. Исследование имеет важное значение для перспективных долгосрочных лунных и марсианских миссий, о которых сейчас столько говорят.

Спутник запустили в год 60-летия начала космической эры – 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Кроме того, совсем недавно, в Москве широко отметили отметили первую годовщину государства Асгардия.

Спутник "Asgardia-1". Фото: photo.ashurbeyli.ru

В октябре 2016 года международная группа ученых, инженеров, юристов и предпринимателей объявила о создании государства в космосе. Необычное название космическая страна получила в честь мифического небесного города, которым управлял скандинавский бог Один.

Первым официальным языком Асгардии стал английский, но в списке ее будущих граждан пока что больше всего китайцев. У страны скоро появится свой парламент, 68 из 150 мест в нем займут англоязычные депутаты. 23 места получат те, кто говорит на китайском языке, 16 мест будет у носителей турецкого языка, 15 займут испанцы, пять – итальянцы, по четыре места будет у русских, французов и арабов, три – у португальцев,  два места у фарси и одно место у носителя японского языка.

По словам создателя Асгардии Игоря Ашурбейли, прием заявок от желающих стать гражданином Асгардии на некоторое время пришлось приостановить. Еще бы – объявление о первом космическом государстве вызвало настоящий ажиотаж: за первые 20 дней поступило более полумиллиона заявок. На сегодня в Асгардии есть около 107 тысяч граждан, имеющих паспорта 204 стран мира.

Фото: photo.ashurbeyli.ru

Как уверяет основатель Асгардии, это будет первое в истории блокчейн-государство, которое станет работать исключительно на этой абсолютно прозрачной технологии. Денежная единица страны – солар – уже признана Европейским агентством интеллектуальной собственности, но время ее эмиссии пока не пришло. Космическая валюта поступит в оборот после выборов парламента в 2018 году.  Весь чиновничий аппарат Асгардии будет содержаться за счет добровольных взносов.

Основами идеологии нового государства его основатель называет мир, доступность и защиту. Асгардия выступает за отказ от военного использования околоземного пространства, создание единой базы накопленных человечеством знаний с всеобщим и равным доступом к ним и, кроме этого, готова стать щитом планеты от космических угроз.

Автор: Александр Комаров17 ноября 2017, 14:07

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