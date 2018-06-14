Расписание матчей ЧМ-2018 Умер Станислав Говорухин Как Россия стартует на ЧМ Дом-2 Эксклюзив

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Как удержаться на плаву в бизнесе

Игорь Ашурбейли. Фото: photo.ashurbeyli.ru
Холдинг "Социум" отметил 30-летний юбилей и поделился своими секретами долголетия. Мало кому из крупных негосударственных бизнес-структур на российском рынке, созданным во времена перестройки, удалось перейти этот возрастной рубеж.
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ХОЛДИНГ ИЗ ПЕРЕСТРОЕЧНЫХ ВРЕМЕН

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Что вспоминается навскидку, когда речь заходит о 1988-м? В этом году СССР начал выводить войска из Афганистана, РПЦ отпраздновала тысячелетие принятия христианства на Руси, Виктор Цой и его поклонники ждали перемен, а советским гражданам, наконец, официально разрешили заниматься бизнесом. Тогда появилось множество кооперативов, подавляющее большинство которых, сорвав свой куш на волне бешеной прибыли в лихие 90-е, там и остались.

С холдингом "Социум" – совсем другая история. Ныне это одна из старейших компаний на российском рынке, основанная сразу после принятия Верховным советом СССР знаменитого Закона о кооперации.

Фото: photo.ashurbeyli.ru

Бенефициар холдинга Игорь Ашурбейли никакого отношения к малиновым пиджакам и золотым цепям не имел. В середине 80-х он служил простым инженером в нефтегазовом НИИ, но задумывался о создании собственного масштабного дела, охватывающего все сферы жизни. В 1988 году Ашурбейли придумал имя для своей компании: "Социум". Сегодня эта структура полностью отвечает этому названию.

В составе холдинга – более 30 компаний в разных регионах России. Они занимаются производством различных видов продукции гражданского и военного назначения, поставками электроэнергии, предоставляют услуги связи и логистики, охраняют объекты, управляют недвижимостью. На Арзамасском приборостроительном заводе есть даже собственные учебные заведения и образовательные центры.

Фото: photo.ashurbeyli.ru

А четыре года назад в Нижегородской области – на родине предков своей матери бенефициар холдинга открыл компанию "Социум-поселения", специализирующуюся на выпуске фермерской продукции. Так что, и продукты питания в "Социуме" теперь свои.

Можно сказать, что планы Игоря Ашурбейли воплотились в жизнь: он задумывал организовать внутри своей группы компаний замкнутую самодостаточную инфраструктуру, которая на манер процветающего города или страны могла бы полностью обеспечивать себя и своих партнеров всем, что необходимо социуму каждый день, и не зависеть от каких-либо дотаций и привилегий от государства.

Фото: photo.ashurbeyli.ru

УСПЕХИ К ЮБИЛЕЮ

На праздновании юбилея "Социума" генеральный директор его управляющей компании Руслан Ашурбейли заявил, что промышленность и сфера слуг в холдинге развиты достаточно хорошо. Теперь, по словам предпринимателя, пришло время уделить больше внимания медицинне.  Средства и силы для этого есть: стоимость активов и прибыль группы компаний растут с каждым годом. Выручка в 2017 году составила более 19 миллиардов рублей.

Чем больше отдаешь, тем больше получаешь – простая истина, которая в "Социуме" ни у кого не вызывает сомнения.

В штате "Социума" сейчас насчитывается более восьми с половиной тысяч человек, все они социально защищены: выплаты и льготы для работников холдинга значительно превышают требования Трудового кодекса. На предприятиях трудятся специалисты различной квалификации, ученые и конструкторы. Задача руководителей – лишь укреплять почву у них под ногами, что в холдинге поняли очень давно.

"Социум" ежегодно направляет миллионы рублей на поддержку религиозных, культурных и спортивных организаций. Игорь Ашурбейли прославился как общественный деятель и филантроп, в его холдинге благотворительность стала частью корпоративной культуры.

Фото: photo.ashurbeyli.ru

14 июня 2018, 10:05

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