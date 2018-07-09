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Общество

За пост главы "Аэрофлота" началась борьба

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
За место главы крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" может развернуться борьба. Конкуренцию действующему генеральному директору Виталию Савельеву создаст бывший министр транспорта Максим Соколов.
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Президент России Владимир Путин одобрил продление полномочий гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева еще на пять лет, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники. Сделано это было по итогам ряда встреч и в устной форме. Однако официального документа, закрепляющего это решение, пока нет.

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Директива о переназначении должна быть подписана до октября 2018 года, когда заканчиваются полномочия Виталия Савельева. Как рассказал один из представителей отрасли, главу "Аэрофлота" принял Владимир Путин. На встрече он выразил удовлетворенность итогами работы Виталия Савельева и предложил продолжить работу. Основными задачами, которые будут ему поручены, станут закупка отечественной техники и развитие региональных перевозок.

Тем не менее перед истечением срока контракта Виталия Савельева в отрасли начали обсуждать возможности его замены. В качестве кандидата на место главы "Аэрофлота" называли председателя совета директоров компании, первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова. Также представители авиационной отрасли России не исключают, что на пост может быть назначен бывший министр транспорта страны Максим Соколов.

"Сейчас важно подобрать экс-министру такой пост, который бы не уступал по важности предыдущей должности", – рассказал один из источников. В качестве косвенного подтверждения этой версии указывается, что Минтранс выдвинул экс-министра в совет директоров "Аэрофлота". В его пользу говорит и "возрастной фактор" – Виталию Савельеву 64 года, а руководство авиакомпанией в течение еще пяти лет "может потребовать немалых сил и энергии".

Как отмечает исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев, за то время, что "Аэрофлотом" руководит Виталий Савельев, компания показала значительный рост производственных и финансовых показателей. Сейчас группа готовит новую стратегию развития с усилением на российском и мировом рынках. Эксперт отмечает, что логично было бы возложить реализацию этого плана на того, кто его разработал. А новому лицу понадобится время для погружения во все процессы.

Автор: Геннадий Куприянов9 июля 2018, 08:57

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