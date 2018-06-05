Россияне признались в страхе не дожить до пенсии

Подавляющее большинство россиян не одобряют идею повышения пенсионного возраста. Граждане боятся просто не дожить до выхода на заслуженный отдых.



Большую часть россиян устраивает нынешний возраст выхода на пенсию, и они не хотели бы его повышения. Таковы итоги опроса фонда "Общественное мнение", в котором приняли участие полторы тысячи человек из различных регионов.

Лишь 9% граждан поддерживают идею повышения пенсионного возраста в России. Те, кто подобную инициативу не одобряют, обосновывают свою точку зрения малой вероятностью дожить до установленной планки. Кроме того, россияне не согласны с необходимостью "слишком долго работать", сообщает официальный сайт ФОМ.

Когда речь зашла о более конкретных вещах, часть опрошенных ответили иначе. Более четверти из них признали, что нынешние пороги выхода на пенсию занижены. Разница в оценках говорит о том, что успех реформы будет во многом зависеть от того, как ее преподнести.

Напомним, что сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Правительство России пообещало подготовить законопроект, сдвигающий границы пенсионного возраста. Минтруд повысил бы его на пять лет для обеих групп, Минфин – на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин.

