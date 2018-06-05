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Общество

Россияне признались в страхе не дожить до пенсии

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Подавляющее большинство россиян не одобряют идею повышения пенсионного возраста. Граждане боятся просто не дожить до выхода на заслуженный отдых.
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Большую часть россиян устраивает нынешний возраст выхода на пенсию, и они не хотели бы его повышения. Таковы итоги опроса фонда "Общественное мнение", в котором приняли участие полторы тысячи человек из различных регионов.

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Лишь 9% граждан поддерживают идею повышения пенсионного возраста в России. Те, кто подобную инициативу не одобряют, обосновывают свою точку зрения малой вероятностью дожить до установленной планки. Кроме того, россияне не согласны с необходимостью "слишком долго работать", сообщает официальный сайт ФОМ.

Когда речь зашла о более конкретных вещах, часть опрошенных ответили иначе. Более четверти из них признали, что нынешние пороги выхода на пенсию занижены. Разница в оценках говорит о том, что успех реформы будет во многом зависеть от того, как ее преподнести.

Напомним, что сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Правительство России пообещало подготовить законопроект, сдвигающий границы пенсионного возраста. Минтруд повысил бы его на пять лет для обеих групп, Минфин – на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин.

Автор: Михаил Вштанов5 июня 2018, 09:03

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