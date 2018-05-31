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Экономика

Чубайс замахнулся на пенсионные накопления граждан

Анатолий Чубайс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс замахнулся на пенсионные накопления, которых и так не хватает. Он предложил использовать их для инвестиций в наноиндустрию.
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Чубайс пообщался с журналистами в кулуарах форума Startup Village и рассказал им о своей идее. Глава "Роснано" с надеждой заявил, что рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию с обновленным правительством и Центробанком.

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 Анатолий Борисович Чубайс

Анатолий Борисович Чубайс председатель правления ОАО "Роснано"

"Роснано" по-прежнему считает, что средства пенсионной системы должны быть в том числе инвестиционным потенциалом для развития страны", – сказал Чубайс.

Еще в прошлом году он неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в России, напоминает РИА Новости.

Между тем денег в пенсионной системе и так не хватает. В декабре 2017 года на государственном уровне было принято решение о заморозке накопительной части пенсии как минимум до 2020 года. Мораторий на формирование пенсионных накоплений действует уже четыре года.  

Сейчас власти обсуждают возможный переход на совершенно новую систему пенсионных накоплений. Речь идет об индивидуальном пенсионном капитале. Гражданам предложат самим копить себе на старость. Предполагается, что новая система начнет работать с 2019 года. Если этого не случится, то к 2022-му дефицит Пенсионного фонда приведет к тому, что выходящим на пенсию россиянам просто нечего будет платить.


Есть и еще одно решение проблемы – повысить пенсионный возраст. И эта идея также обсуждается уже на самом высоком уровне. Ее проводником выступает экс-министр финансов, а сейчас глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Недавно он очередной раз озвучил идеи возглавляемого им Центра стратегических разработок относительно пенсионного возраста, а именно его постепенное увеличение по такой схеме: до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Для женщин изменение возраста – по полгода в год, для мужчин – по трети года в год.

Автор: Александр Комаров31 мая 2018, 18:12

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