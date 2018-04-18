Москва совершенствует избирательное законодательство

Мосгордума сделала еще один шаг, направленный на демократизацию избирательного процесса. Внесенные в столичное законодательство изменения позволят повысить прозрачность выборов, а у москвичей появится дополнительная возможность принять участие в голосовании.

Московский парламент принял в первом чтении поправки в городской избирательный кодекс, закрепляющие, в частности, право столичной Общественной палаты назначать наблюдателей на избирательных участках при голосовании на выборах мэра, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления. Законопроект был внесен на рассмотрение по инициативе мэра Сергея Собянина.

Речь в документе идет об установлении дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, а также обеспечении гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований. Также, согласно поправкам, на два часа увеличивается время голосования на выборах: избирательные участки будут закрываться в 22 часа.

Ожидается, что в окончательном чтении поправки будут приняты и вступят в силу до начала предстоящей кампании по выборам мэра Москвы. Они пройдут в в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов напомнил, что на прошедших президентских выборах Общественная палата Москвы уже направляла своих наблюдателей на участки, что способствовало большей открытости процедуры голосования и подсчету голосов.

"Участие наблюдателей Общественной палаты, которые не ангажированы ни одним из кандидатов, показало, что они наиболее объективно и грамотно подготовлены. Они не отстаивают политических интересов кандидатов", – подчеркнул Горбунов.

В свою очередь, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил большое значение поправки, дающей право Общественной палате назначать на региональных выборах наблюдателей в избирательные комиссии. "Теперь волонтеры Общественной палаты получат официальный статус наблюдателя. Кстати, именно с такой инициативой выступил общественный штаб по наблюдению за выборами президента", – подчеркнул политик.





В Москве наработан колоссальный опыт беспристрастного наблюдения за голосованием избирателей: в столице сформировался стандарт честных выборов. К примеру, все избирательные участки в Москве оснащены видеокамерами, изображение с которых в режиме онлайн транслируется в Сети. Также в контроль за выборами вовлечены общественные организации, политические партий и волонтеры. Наконец, в столице полностью искоренена практика удаления с участков наблюдателей и журналистов.

Напомним, на выборах 18 марта волонтеры корпуса наблюдателей Общественной палаты полностью справились со своей задачей. Тогда, на столичные участки вышли 3497 Председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Семенников уверен, что во время подготовки и проведения президентских выборов произошло формирование движения общественного независимого наблюдения за ними. наблюдателей, удалось охватить практически 100% избирательных участков.





Напомним, что поправки, наделяющие региональные Общественные палаты такими же полномочиями, были внесены в Госдуму в марте, однако пока не приняты. В этом отношении столица находится в авангарде внедрения законодательных инициатив, направленных на создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан.