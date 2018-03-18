Как проходят выборы президента России

Центризбирком отмечает небывалую активность россиян на президентских выборах. Соцсети пестрят фотографиями очередей к избирательным участкам.

В России продолжается голосование на выборах президента. К 15:00 мск более трети избирателей (34,72%) пришли на участки и отдали свой голос. В Центризбиркоме говорят о высокой активности в восточных регионах – там она превышает явку на прошлых президентских и парламентских выборах на 5-7%.

Впервые выборы главы государства проходят в Крыму. Там выстаиваются очереди к избирательным участкам, а явка приближается к 40%. За голосованием в республике следят многочисленные международные наблюдатели, у них нет никаких замечаний к организации и проведению выборов.

Глава Центризбирома Элла Памфилова пообещала разобраться с немногочисленными фактами нарушений, о которых сообщали наблюдатели в двух-трех регионах России. К слову, в столице никаких нарушений на участках не зафиксировано.





Независимый наблюдатель из Монголии Нинж Дэмбэрэл назвал президентские выборы в России более открытыми, чем выборы главы государства в США. "Здесь я не ощущаю никаких ограничений и препятствий, все идет очень легко и непринужденно. Особых отличий от американских выборов нет, разве что там больше препятствий, там нет такого доступа к информации", – отметил наблюдатель.

Утром проголосовали первые лица страны. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин традиционно сделал это на избирательном участке в Академии наук на улице Косыгина. Премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке в здании Шуваловской гимназии №1448 в Москве. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отдала свой голос на выборах в Санкт-Петербурге.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке в центре Москвы. "Как ваше настроение?" – поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" – ответили ему. Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на выборах президента.

Также проголосовали все кандидаты в президенты. А из регионов утром приходили сообщения, что свой выбор сделали руководители областей и республик. Активно идет голосование и за границей, на многих участках, открытым в диппредставительствах, выстаиваются очереди.

Сегодня, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Все избирательные участки работают по единому графику – с 08:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют жители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области – избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явке избирателей.



