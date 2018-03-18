Активность избирателей на выборах бьет рекорды

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Умер Олег Табаков
партнеры
Воскресенье 18 марта
Лента новостей
17:39
87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой
16:09
Российская футбольная команда разбилась в ДТП
14:18
Как изменились сестры Арнтгольц
14:08
Известный российский журналист умер от тяжелого заболевания
13:51
Под Москвой электричка сбила человека
13:39
Удовиченко не узнала беременную Смехову
12:48
Мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре
12:39
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
12:04
Принц Гарри отказал семье после публикации "голых" фото невесты
11:46
Красотки из "Дома-2" показали свои прелести
11:28
Звезде фильма "Любовь и голуби" вызвали скорую
11:15
Помолодевшая на 10 лет Волочкова возбудила народ
10:38
Из-за поминок Табакова устроили скандал
10:09
В пожаре на Рублевское шоссе погиб человек
09:56
Популярную певицу отправили за решетку на 10 лет
09:46
Отсидевший в тюрьме Полежайкин из "Папиных дочек" ошарашил Малахова
18:59
В Москве готовы к открытию три новых станции метро
18:07
Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
17:56
Москва спасла мир от ядерной войны после агрессии Лондона
17:46
Татьяна Навка откровенно о разводе
17:35
Яковлевой стало жутко рядом с неузнаваемым Леонтьевым
17:10
Ледяная уверенность: Россия жестко ответила на хамство Британии
16:31
Бузова пережила предательство лучшей подруги
16:15
Татьяна Навка рассказала об ужасной трагедии
16:00
Украинские власти выгнали российскую журналистку
15:33
Владимир Плигин назначен советником спикера Госдумы
15:20
Кети Топурия встречается с бывшим мужем
14:51
В Сеть слили фотографии с голой невестой принца Гарри
14:25
"Мы все становимся скотами": Обнажившийся Панин поделился откровением
13:53
Упавший на дом самолет убил целую семью
13:34
На Украине "утопили" Крым в Черном море
13:12
Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора
12:54
Полуголые участницы "Дома-2" устроили драку (видео)
12:29
Пугачеву без грима перепутали с дочерью
12:11
Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики
11:54
Найден способ решить украинскую проблему за две недели
11:35
Виктория Дайнеко пострадала в страшной аварии
11:14
Юлия Ковальчук рассказала об участии в "Доме-2"
11:09
В России наступил день тишины
10:46
Бывшая жена Табакова перестала общаться с семьей
10:21
Родное сокровище: у Валерии и Иосифа Пригожина пополнение
10:00
Страшные тайны: Николай Второй
22:01
А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля
21:53
Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
21:51
Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули
21:35
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
21:18
Беременная Лобода открыла главный секрет
20:50
Семью предателя Скрипаля раздирали скандалы
20:27
Киев не пустит россиян на выборы
20:15
Как чувствует себя больная дочь Кончаловского
20:08
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
19:58
В центре Москвы на дороге внезапно образовалась яма
19:28
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой
19:26
К чему снится кино
18:49
Поплавская требует заткнуть "грязный рот Жириновского"
18:46
Совет на выходные
18:43
Чем Россия мешает Западу
18:34
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
18:33
Хиллари Клинтон экстренно госпитализирована после падения
18:22
Сенсационные подробности в деле отравления Скрипаля
18:22
Собянин поставил крест на "карусели" Навального
18:10
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
17:56
Стюардесса выпала из самолета и умерла
17:30
Российских детей гонят из британских школ после скандала со Скрипалем
17:30
Автобус с россиянами разбился в Таиланде
16:57
У Абрамовича отбирают "Челси" из-за Скрипаля
16:57
Пилот разбившегося Ан-148 незаконно получил право вести самолет
16:53
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
16:48
Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол
16:44
Присосавшийся к фляжке Пресняков домогался известной ведущей
16:37
Дожили: Ольге Бузовой поставят памятник в Подмосковье
16:22
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
16:16
Крупное ДТП парализовало шоссе под Москвой
16:15
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
16:13
Музыканты группы "Пикник" разбились в ДТП
16:01
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля
15:58
В глобальном потеплении нашли новую угрозу
15:49
Макрон удивил странным поступком
15:48
У семьи Фриске отнимают имущество
15:47
Резника "похоронили" за большие долги
15:40
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
15:33
Россиянин на глазах матери садистски убил двух котят
15:32
Госдума обеспечит выполнение поручений президента
15:12
Киев встрепенулся после отравления предателя Скрипаля
15:06
Президент "Югры": ЦБ играет не по правилам ведения бизнеса
14:57
Врач высказался об угрозе выкидыша Собчак
14:48
В России умер известный режиссер
14:46
Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
14:43
Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма
14:27
В Москве у безработного украли два миллиона
14:20
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
14:13
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
14:01
Одноклассница рассказала любопытную историю о Путине
14:01
Россия придумала защиту от метеоритов
13:56
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину
13:40
МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
13:39
Медики нашли инновационный метод диагностики рака
13:26
Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду
13:20
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
13:19
Тесть воткнул нож в спину Грудинина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У семьи Фриске отнимают имущество
Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули
"Мы все становимся скотами": Обнажившийся Панин поделился откровением
А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
Татьяна Навка откровенно о разводе
Политика

Активность избирателей на выборах бьет рекорды

Фото: Александр Петров/ТАСС
Избиратели демонстрируют высокую активность на выборах президента. К середине дня явка в среднем выросла на 5% по сравнению с прошлыми выборами.

Продолжение: "Как праздник": зарубежные наблюдатели оценили выборы президента
прочитано 3490 раз

Очень активно голосуют восточные регионы – в некоторых районах Чукотки и Камчатки явка на президентских выборах приближается к 80%. Это значительно выше, чем во время голосования 2012 года. Судя по фотографиям в соцсетях, на многих участках образовались очереди.

ПО ТЕМЕ

Первые лица страны проголосовали на президентских выборах

Россия выбирает президента

 Выборы президента-2018

Сюжеты Выборы президента-2018

О большом наплыве избирателей сообщается из Крыма. Жители республики впервые голосуют на выборах президента России. Свой голос уже отдал глава Крыма Сергей Аксенов.

Не остались без внимания и рабочие, которые трудятся на самом масштабном строительном объекте Европы – Крымском мосту, первая очередь которого может быть открыта уже в мае этого года. Проголосовать смогут и строители нового терминала Симферопольского аэропорта.

Фото:Сергей Бобылев/ТАСС

Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенный день. Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуострова с Россией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президента Владимира Путина, "вернуться в родную гавань".

Владимир Путин. Фото:Михаил Метцель/ТАСС

К полудню свои голоса на выборах отдали первые лица страны и практически все кандидаты на высший пост в стране. Действующий глава государства Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке в Академии наук на улице Косыгина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел на избирательный участок в центре Москвы, одним из первых региональных лидеров, реализовавших свое избирательное право, стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Владимир Жириновский. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Также свои голоса на выборах уже отдали губернатор Московской области Андрей Воробьев, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Проголосовали губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Борис Титов. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Все избирательные участки работают по единому графику – с 08:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют жители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области – избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явке избирателей.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

На всех участках дежурят наблюдатели, которые следят за чистотой голосования. От них уже есть первые комментарии. Член парламента Словакии Марек Крайчи считает, что выборы президента стали более прозрачными – по сравнению с парламентскими в прошлом году.


"Процесс выборов организован весьма открыто, и выборы доступны для избирателей. Я был на выборах в прошлом году, тогда наблюдал за выборами в парламент, и могу сказать, что ситуация улучшилась – стало больше электронных систем подсчета голосов, к тому же на избирательных бюллетенях есть штрих-код. Все это позволяет сделать систему выборов более прозрачной и, безусловно, производит хорошее впечатление", – сказал Крайчи.

Фото: Роман Гайнанов/ТАСС

Активно идет голосование и за границей, тысячи российских граждан приходят на избирательные участки, открытые в диппредставительствах России. Единственная проблема может быть на Украине – местные националисты за несколько дней до выборов заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения и не дадут гражданам нашей страны проголосовать. В России заявили, что возмущены ситуацией с голосованием россиян на Украине, назвав это грубейшим нарушением норм международного права.


Сегодня, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Автор: Александр Комаров18 марта 2018, 12:00

Политика

Как проходят выборы президента России
Запад испугался высокой явки на выборах в Крыму
"Как праздник": зарубежные наблюдатели оценили выборы президента
Россиян призвали сделать свой выбор

Шоу-бизнес

Сама сделала предложение: Анджелина Джоли станет женой миллионера
Удовиченко не узнала беременную Смехову
35-летняя Ходченкова выходит замуж
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Проишествия

Упавший на дом самолет убил целую семью
Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора
Стюардесса выпала из самолета и умерла
Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

Помолодевшая на 10 лет Волочкова возбудила народ

Балерина нарастила волосы
Шоу-бизнес

Принц Гарри отказал семье после публикации "голых" фото невесты

Он сильно рискует своими деньгами
Шоу-бизнес

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Народ пообещал артистке бойкот
Шоу-бизнес

Удовиченко не узнала беременную Смехову

Курьез случился на съемочной площадке

Гороскоп

Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные
Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы

Фоторепортажи

Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь

Спорт

Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW

Регионы

Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Якуты возбудились от золотого дождя
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru